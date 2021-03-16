Bitcoin'in rekor kırmasıyla, iki pizza için 613 milyon dolar ödemiş oldu

2010 yılında, iki büyük boy pizza için 10 bin bitcoin harcayan bilgisayar programcısı Laszlo Hanyecz, bitcoinin rekor seviyeye ulaşmasıyla bu alışverişte 613 milyon dolar ödemiş oldu. Hanyecz, bu konuda pişmanlık duymadığını belirtti.

İki büyük boy pizza için 10 bin bitcoin harcayan yazılımcı, bu pizzalar için dönemin kuruyla 41 dolar ödemiş oldu. ​Bir bitcoinin 60 bin doların üzerine çıkmasıyla, Hanyecz'in harcamış olduğu 10 bin bitcoinin güncel değeri 613 milyon dolara yükseldi.

In 2010 Laszlo Hanyecz bought 2 pizzas for 10,000 bitcoins. Today that's worth $100,000,000.(TravelbyBit can setup your local pizza shop to accept bitcoin)



We are celebrating this special day with pizza meetups across Australia.



For meetup details see: https://t.co/uoKUCSgmrn pic.twitter.com/TVqbVeXfGd — TravelbyBit ✈️ 🌇 (@TravelbyBit) May 6, 2018

Konuya ilişkin konuşan Hanyecz, bu durumdan ötürü pişmanlık duymadığını belirtti.

Olayın nasıl geliştiğini anlatan Hanyecz, "Bitcoin için oluşturulmuş bir forum sitesinde, iki büyük boy pizza için 10 bin bitcoin ödeme yapabileceğimi yazdım. Yazdığım mesaja iki gün sonra, yani 22 Mayıs 2010’da ’Jercos’ adlı kullanıcı döndü. Teklifim kabul edildi ve evime iki büyük boy pizza gönderildi" demişti.

Hanyecz'in, 2010 yılında ilk kez bitcoini bir alışverişte kullandığı ortaya çıkmıştı.