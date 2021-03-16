James Bond ve Alien gibi filmlerle tanınan oyuncu Yaphet Kotto hayatını kaybetti

Alien ve James Bond serisi 'Live and Let Die' filminin kötü adamı, Alien filminin teknisyeni sinema ve dizi oyuncusu Yaphet Kotto 81 yaşında yaşamını yitirdi.

Kotto'nun ölüm haberini eşi Tessie Sinahon Facebook'tan duyurdu. Sinahon, "Kocam Yaphet'in vefatına üzüldüm ve hala şok içindeyim. Dün gece Filipinler saatine göre 22:30 civarında öldü. Bazı filmlerinde kötü adamı oynadın ama benim için gerçek bir kahramansın ve aynı zamanda birçok insan için de. İyi bir adam, iyi bir baba, iyi bir koca ve iyi bir insandın... Çok nadir bu özellikler bir araya gelebiliyor. Hollywood'un en iyi aktörlerinden biri, bir efsane oldun. Huzur içinde dinlen tatlım, seni her gün özleyeceğim, en iyi arkadaşım" ifadelerini kullandı.

Kotto'nun ölüm nedeniyle ilgili bir açıklama ise yapılmadı.

I'm saddened and still in shocked of the passing of my husband Yaphet of 24 years. He died last night around 10:30pm... Sinahon Thessa paylaştı: 15 Mart 2021 Pazartesi

Yaphet Kotto kimdir?

1939'da New York'ta doğan Kotto, 16 yaşında Actors Mobile Theatre Studio'da öğrenim gördü ve sahneye 19 yaşında William Shakespeare'in Othello eserindeki rolüyle adım attı.

NBC kanalı yapımı Murder: Life on the Street (1993-99) adlı televizyon dizisinde canlandırdığı teğmen Al Giardello rolüyle tanındı. Yer aldığı diğer yapımlar arasında sinema filmleri; bilim kurgu ve korku türünde Yaratık (1979) ile aksiyon macera türünde The Running Man (1987) yer aldı. Ayrıca James Bond serisi Live and Let Die (1973) adlı filmde canlandırdığı ana kötü adam Dr. Kananga/Mr. Big'i canlandırdı.

Komedi-gerilim türünde FBI ajanı Alonzo Mosely karakterini canlandırdığı ödüllü oyuncu Robert De Niro’ya eşlik ettiği Midnight Run (1988) adlı film ile göz doldurdu.