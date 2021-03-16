Rus robot şirketi, hiper-gerçekçi insansı robotlar için kolları sıvadı

Rus Promobot şirketinin Vladivostok’ta açtığı yeni laboratuvar, yeni hiper gerçekçi insansı robotların deri görevi gören dış yüzeyi için özel polimerler ve 3D yazıcı yöntemini kullanıyor.

Slip me some skin?https://t.co/2KQXmbdspj — Metro Science & Tech (@Metro_Tech) March 15, 2021

​Şirketin diğer bölümlerinde ise hareketlerin işlenmesi için donanım ve yazılımların yanı sıra metal çerçevelerin geliştirilmesiyle ilgileniyor.

A robot manufacturer in Russia has opened a research and development center to create hyper-realistic humanoid robots pic.twitter.com/fFu3i0eW6i — Reuters (@Reuters) March 16, 2021

​Konuyla ilgili Rus basınına konuşan yeni laboratuvarın başkanı heykeltraş Pyotr Çegodayev, “Amacımız sadece gerçekçi değil, ayrıca göz alıcı insan benzeri robotlar yapmak, biraz estetik dokunuş katmak. Burada, Vladivostok’ta bunu yapmak için gerekli tüm koşullara sahibiz, yakın zamanda nitelikli bir atılım gerçekleştireceğimizden eminim” dedi.