Nokia, 10 bin kişiyi işten çıkarıyor

Finlandiya merkezli telekomünikasyon şirketi Nokia, dünya çapında 10 bine yakın çalışanını işten çıkaracağını duyurdu. Şirketin bu kararının yeniden yapılandırma maliyetiyle ilgili olduğu düşünülüyor.

Finlandiya merkezli telekomünikasyon devi Nokia, maliyeti düşürerek araştırmalara daha fazla yatırım yapmak için gelecek 2 yıl içinde 5 bin ila 10 bin arasında çalışanın işine son vereceğini duyurdu.

Nokia plans to cut as many as 10,000 jobs in the coming years as the telecom equipment maker looks for new ways to save money and stay competitive https://t.co/QGglIx5whU — Bloomberg (@business) March 16, 2021

​Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, yeniden yapılandırma çalışmalarının 2023 yılına kadar maliyetinin yaklaşık 600 milyon ila 700 milyon euro arasında olması bekleniyor.

Halihazırda 5G teknolojisi çalışmalarını hızlandıran Nokia, aynı zamanda bulut bilişim ve dijital altyapı araştırmalarına yatırım yapmayı planlıyor.

Dünya genelinde 90 bin çalışanı bulunan telekomünikasyon şirketi, 2016'da telekomünikasyon ekipmanları firması Alcatel-Lucent'i satın aldıktan sonra binlerce kişiyi işten çıkarmıştı.