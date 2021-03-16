Mısırlı tasarımcı, yumurta ve kuruyemiş kabuklarından çevre dostu malzeme üretti

Mısır'da yaşayan Rania Elkalla isimli tasarımcı, yumurta ve kuruyemiş kabuklarını dönüştürerek elde ettiği malzemeleri mobilya ve mücevher yapımında kullanmayı planlıyor.

Mısırlı tasarımcı Elkalla, yumurta ve kuruyemiş kabuklarından biyolojik olarak parçalanabilen çevre dostu bir malzeme üretti.

An Egyptian designer has created a new eco-friendly material from egg and nut shells that is a biodegradable alternative to plastic. The material is used to make furniture and jewelry pic.twitter.com/6AlLI18why — Reuters (@Reuters) March 16, 2021

​Elkalla, "Bu fikri, eskiden evimize sürekli fındık getiren babamdan aldım. Her zaman organik ve sağlıklı yiyecekler yemeye çalışıyoruz. Bunun ne kadar zor olduğunu gördüm. Fındıkların çoğu kabuklardan oluşuyor. Özellikle hindistan cevizinin yüzde 67'si kabuk. Bu kabukların çok sert olmasına ve ahşapla benzerliğine şaşırdım. Bunların malzeme yapımında kullanılmamasının bir israf olduğunu düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

Malzemenin, mobilya ve mücevher yapımında kullanılması planlanıyor.