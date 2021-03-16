Elon Musk, sosyal medyada paylaştığı müziği satın almak isteyen Beeple'dan 420 milyon Dogecoin istedi

Tesla ve SpaceX firmalarının CEO'su Elon Musk, sosyal medyada paylaştığı müziği satın almak isteyen ve Beeple adıyla tanınan dijital artist Mike Winkelmann'ın 69 milyon dolarlık teklifini reddederek Winkelmann'dan 420 milyon Dogecoin istedi.

Dün gece saatlerinde Twitter hesabından bir müzik paylaşan Musk, müziği NFT aracılığıyla satacağını söyledi. Bunun üzerine Beeple adıyla bilinen Beeple adıyla bilinen dijital artist Winkelmann, parça için 69 milyon dolar verebileceğini söyledi.

Winkelmann'ın teklifini geri çeviren Musk, müziği 420 milyon Dogecoin karşılığında satmak istediğini belirtti.

Bunun üzerine Winkelmann da Elon Musk'ı NFT ile karikatürize ettiği bir paylaşımla karşılık verdi.

​NFT (non-fungible token), bir şeyin gerçekliğinin dijital sertifikası olarak tanımlanıyor. Dİjital sertifika, ürünün sadece satın alan kişi tarafından kullanılmasına izin veren kripto güvenlik sistemi oluşturuyor.

Beeple'ın dijital sanat eseri, 69.3 milyon dolara satılmıştı

Beeple adıyla bilinen dijital artist Mike Winkelmann tarafından 5 bin günden fazla sürede yapılan çizimlerden oluşturulan 'Everydays: The First 5000 Days' isimli dijital sanat eseri, Londra'da bulunan Christie's Müzayede Evi'nde 69.3 milyon dolara satılmıştı. Eser, şimdiye kadar en yüksek fiyata satılan dijital sanat eseri olmuştu.