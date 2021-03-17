Evlenmelerine izin verilmeyen gençler el ele tutuşup 4 katlı binadan atladı

Adana’da iddiaya göre evlenmek isteyen iki genç aileleri izin vermeyince 4 katlı müstakil evin çatısından el ele tutuşarak aşağı atladı. Gençlerin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde yaşanan olayda, 20 yaşındaki gençler Bayram T. ile büşra D.'nin evlenme istekleri, Büşra'nın ailesi tarafından reddedildi.

Bunun üzerine Bayram T, Büşra'yı akşam saatlerinde ailesiyle birlikte yaşadığı eve kaçırdı.

Büşra'nın ailesi ise, durumu fark edince Bayram T.'nin evine gitti.

'El ele tutuşup aşağı atladılar'

Büşra D. ailesinin geldiğini görünce, Bayram T. ile ele ele tutuşup 4 katlı müstakil evin çatısından aşağı atladı. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı gençleri Adana Şehir Hastanesi ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Gençlerin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.