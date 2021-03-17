Ankara'da hamile kediye şiddet: Uyurken saldırdı, çanta fırlattı

Dün öğle saatlerinde bir spor salonunun bahçesinde uyuyan hamile kediye sokaktan geçen bir kadın saldırdı. Ankara'nın Keçiören ilçesinde yaşanan olay spor salonunun güvenlik kameralarına yansıdı.

Ankara’nın Keçiören ilçesinde bir spor salonun bahçesinde iş yeri çalışanlarının beslediği hamile kedi, uyuduğu sırada kimliği belirsiz bir kadının saldırısına uğradı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kadının uyuyan kediye sessizce yaklaşarak bir anda sertçe vurduğu ve uzaklaştığı görüldü.

Kadın, korkuyla yerinden fırlayan kedinin yanına tekrar gelerek bu sefer de elindeki çantayı hayvanın üzerine fırlattı. Çantanın kendisine geldiğini fark eden talihsiz kedi, korkulukların arasından kaçtı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan görüntülere çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tepki gösterdi.