İngiltere'de tatil anketi: 'Koronavirüs kontrolleri olmasa da Türkiye'ye gideriz'

İngiliz medyasından The Telegraph gazetesinin, sosyal medya üzerinden düzenlediği ankete katılanlar, koronavirüs kontrolleri olmadığı takdirde tatil için Türkiye'yi tercih edebileceklerini belirtti.

Twitter üzerinden düzenlenen ankette, Türkiye’nin koronavirüs kontrolleri olmadan İngiliz tatilcileri kabul etme planları konusunda yayımladığı haberin devamında okurlarına tatil için Türkiye tercihi soruldu.

Turkey is set to become the first country to allow Britons in for summer holidays without requiring a vaccination certificate or negative Covid test.



Would you still feel comfortable travelling, if there are no Covid checks at all?



🇹🇷✈️🌎https://t.co/kD6RTyed03 — Telegraph Travel (@TelegraphTravel) March 15, 2021

​Yaklaşık bin kişinin katıldığı ankette katılımcılara, "Koronavirüs kontrolleri olmadan yine de seyahat konusunda rahat eder miydiniz?" sorusu yöneltildi. Ankete katılanların yaklaşık yüzde 66.9’u, "Koronavirüs kontrolleri olmasa da Türkiye'ye gideriz" cevabını verdi.

Anketin hemen sonrasında yapılan başka bir ankette de takipçilere, "Bu yaz İngiliz tatilcileri ağırlamayı planladıklarını söyleyen ülkelerden hangisini tercih edersiniz?" sorusu soruldu. Bu soruya katılanların cevabı ise yüzde 40.8 ile Yunanistan olurken, Türkiye yanıtını verenlerin oranı yüzde 13.5 oldu.