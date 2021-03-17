Singapur'da kurulan böcek çiftliği sayesinde değerli biyomateryaller çevreye zarar vermeden üretiliyor

Singapur'da Insectta firması tarafından kurulan böcek çiftliğinde yiyecek atıklarındaki değerli biyomateryaller larvalar sayesinde ayrıştırılıp eczacılık ve elektronik sektöründe kullanılıyor.

Girişim şirketi Insectta, Singapur’un Bilim, Teknoloji ve Araştırma Ajansı ile birlikte kentin ilk böcek çiftliğini kurdu. Çiftlikteki yüz milyonlarca larva, yiyecek atıklarını tükerek kitosan, melanin ve probiyotikler gibi değerli ürünlerin ayrıştırılmasını sağlıyor.

Çiftlikte bulunan yüz milyonlarca larvanın, vücut ağırlığının dört katı yiyecek atığı tüketme özelliği sayesinde söz konusu maddeler çevreye zarar vermeden üretilmiş oluyor.

Singapore startup Insectta breeds hundreds of millions of larvae, that eat four times their body weight in food waste every day, to extract lucrative substances such as chitosan, melanin and probiotics https://t.co/MLlPFCcZRl pic.twitter.com/9mVgJDLXA3 — Reuters (@Reuters) March 17, 2021

​Gram başına birkaç yüz dolar değerindeki maddeler, eczacılık ve elektronik sektöründe kullanılmak üzere başka şirketlere satılıyor.

Insectta'nın kurucusu Chua Kai-Ning, böceklerin işlevini "Bu böcekler, gıda atıklarını pozitif değerli bir ürüne dönüştürüyor. Vücut ağırlığının dört katı yiyecek atığını tüketiyorlar. Her türlü yiyecek atığını tüketme kabiliyetleri ile ünlüler" diye açıklıyor.

Insectta kurucu ortağı ve baş teknoloji sorumlusu Phua Jun Wei, şirketin çevre dostu politikasını "Melanin normalde kalamar mürekkebi dışında bir kaynaktan elde edilemiyordu. Kitosan elde etmek için kullanılan yöntemler de doğaya oldukça zarar veriyordu" sözleriyle ifade ediyor.

Melanin, yarı iletken özelliği sayesinde süper kapasitörlerde ve pillerde kullanılırken antienflamatuvar özelliği sayesinde de kozmetik ve ilaç sektöründe de kullanılıyor.