TikTok bu yıl içinde 'grup sohbeti' özelliği sunmayı planlıyor

Reuters'a konuşan konuyla ilgili kaynaklar, ByteDance bünyesindeki TikTok'un bu yıl uygulamaya 'grup sohbeti' özelliği eklemeyi planladığını aktardı.

İsmi açıklanmayan kaynaklar, kullanıcılar arasındaki etkileşimin daha aktif olmasını sağlamayı amaçlayan yeni özellik ile TikTok'un, Facebook ve Twitter gibi sosyal medya uygulamalarıyla arasındaki rekabeti kızıştıracağını belirtti. Buna göre, grup sohbeti özelliği sayesinde kullanıcıların TikTok'da daha uzun süre vakit geçirmesi de hedefleniyor. Söz konusu özellik, TikTok'un Çin'deki versiyonu Douyin'de 2019'dan beri aktif.

Grup sohbeti özelliğinin, uygulamadaki e-ticaret eklentileri ile de kaynaştırılması ve böylece influencer'ların hayranlarıyla daha kolay bağlantı kurması planlanıyor.

Kaynaklar ayrıca, ByteDance'in grup sohbeti özelliğini geçen yıl devreye sokmayı planladığını ancak ABD'de Trump yönetimi tarafından hedef gösterildiği ve Hinsitan'da yasaklandığı için projeyi bekletmeye aldığını aktardı.

Ne olmuştu?

Eski ABD Başkanı Donald Trump, TikTok'un ABD faaliyetlerinin satışını istemişti. Söz konusu satış, Trump yönetiminin TikTok'u bir ulusal güvenlik tehdidi olarak tanımlamasının ardından gündeme gelmişti. Bytedance ABD'den tamamen çıkma veya buradaki faaliyetlerini satma tercihlerinden birisini yapmak zorunda bırakılmıştı.

Trump, 3 Ağustos 2020’de yaptığı açıklamada, ABD'deki kolu herhangi bir Amerikan şirketine satılmadığı takdirde Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'u yasaklayacağını duyurmuştu.

Trump, 6 Ağustos'ta ise ABD'li kişi veya kuruluşların Çinli şirketlere ait sosyal medya uygulamaları TikTok ve WeChat ile herhangi bir iş yapmasını yasaklamaya yönelik 2 kararname imzalamıştı.

Fakat daha sonra Trump Walmart ve Oracle’ın TikTok’un ABD’deki operasyonunu satın almasına yeşil ışık yakmıştı. O dönemde yeni kurulan şirketin isminin Tiktok Global olması beklenirken. Walmart ile Oracle'ın payının yüzde 20 olması öngörülüyordu.

TikTok’un sahibi ByteDance’te ABD’lilerin yüzde 40 payı sebebiyle TikTok Global’da çoğunluk yüzde 53’le ABD’lilere geçecekti. TikTok Global’ın yüzde 12,5’ine sahip olan Oracle ABD’li kullanıcıların verilerini kendi bulutunda saklayabilecekti.

Biden veto etti

Ancak ABD Başkanı Joe Biden'ın TikTok'un Amerika'daki operasyonunu Oracle ve Walmart'a satmasını veto ettiği ortaya çıkmıştı. Biden'in selefi Trump'ın Çinli teknoloji şirketlerinden kaynaklanan potansiyel güvenlik risklerini gerekçe göstererek attığı adımları kapsamlı bir şekilde gözden geçireceği belirtilmişti.

Satışın durdurulması TikTok'la ilgili incelemenin bittiği anlamına gelmiyor. Ancak Biden yönetiminin bu kapsamlı yaklaşımının henüz ne olacağına dair bir bilgi de bulunmuyor.