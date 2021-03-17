Demi Lovato: İki kez cinsel istismara maruz kaldım

ABD'li oyuncu ve şarkıcı 28 yaşındaki Demi Lovato, Dancing With the Devil (Şeytanla Dans) isimli belgesel serisinde, biri 15 yaşındayken bir Disney yapımında çalıştığı sırada olmak üzere, iki kez cinsel istismara uğradığını ifade etti.

15 yaşında cinsel istismara uğradığını söyleyen oyuncu ve şarkıcı Lovato, "Bekaretimi bir tecavüzle kaybettim. O kişiyi bir ay sonra geri aradım ve kontrolü elime alarak düzeltmeye çalıştım. Ancak tecavüzcümün tek yaptığı şey, bana daha kötü hissettirmek oldu" ifadelerini kullandı.

'Tecavüzcümü hep görmek zorunda kaldım'

Dancing With the Devil (Şeytanla Dans) isimli belgeselde konuşan Lovato, ilk kez 2000'li yılların sonunda bir Disney projesinde rol aldığı sırada cinsel istismara uğradığını söyledi. Lovato, tecavüzcüsünün kimliğini açıklamayarak, bu kişiyi önceden de tanıdığını ve tecavüze uğradıktan sonra bu kişiyi hep görmek zorunda kaldığını belirtti.

'Yaşananların bir kısmını hatırlıyorum'

2018’de aşırı doz uyuşturucu nedeniyle komaya giren Lovato, ikinci istismar olayını da o dönem yaşadığını belirtti. Bilincini kaybettikten sonra kendisine uyuşturucu satan kişinin istismarına maruz kaldığını belirten Lovato, yaşananların bir kısmını hatırlayabildiğini ifade etti.

2018'deki olayın ardından 2020 yılındaki Grammy ödülleriyle müzik dünyasına geri dönüş yapan Lovato, geçen yaz Amerikalı aktör Max Ehrich ile nişanlanmıştı.