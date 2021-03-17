Güney Kore’de, adalara turist çekmek için sıra dışı yöntem: Her şey mora boyandı

Güney Kore’deki Banwol ve Bakji adaları sakinleri, Kovid-19'a rağmen daha çok turist çekmek için adaların büyük bir kısmını mor renge boyadı. Adaların son üç ayda 100 binden fazla turisti ağırladığı belirtildi.

Güney Kore’nin güneybatısındaki Shinan ilçesinde yer alan Banwol ve Bakji adalarında, ada sakinleri bölgeye daha çok turist çekmek için sıra dışı bir yönteme başvurdu. Adalardaki yollar, köprüler ve binalar mor renge boyandı.

🟪 Drenched in purple: Inspired by their native balloon flower, residents of South Korea's Banwol and Bakji Islands have painted their houses, roads and bridges in shades of the hue, and planted purple flowers such as lavender to transform their town https://t.co/Qf9LrvNtzg 1/4 pic.twitter.com/goqZW9rT33 — Reuters (@Reuters) March 15, 2021

​2015 yılından bu zamana kadar adayı mor renge dönüştürebilmek amacıyla başlatılan projenin maliyetinin 4.8 milyar dolar olduğu açıklandı.

Adaya mor giyerek gelen ziyaretçilerden ücret alınmadığı belirtildi.

'Daha çok kişi çekiyoruz'

60 yılı aşkın süredir Bakji adasında yaşayan 79 yaşındaki Shin Deok-im, yerel medyaya yaptığı açıklamada, “Gençler adayı terk ettiğinden beri bizler gibi yaşlı insanların hayatları burada oldukça monoton geçiyor. Gençlerin ve çocukların adamızı ziyaret etmeleri mutlu ediyor. Daha çok kişi çekiyoruz. Hepsi benim torunların gibi” ifadelerini kullandı.

3 ayda 100 binden fazla turist ziyaret etti

Seul hükümeti tarafından da desteklenen ve koronavirüs salgınınına rağmen ‘Mor Adalar’ projesiyle birlikte ziyaretçi sayısında artış yaşandığı görüldü.

Resmi olarak 2019 yılında faaliyete geçen projede, 487 bini aşkın turistin adayı ziyaret ettiği açıklandı.

Proje kapsamında 28 bin metrekare çatının leylak rengine boyandığı belirtildi.

Adanın mimari yapısı dışında restoranlarında gerçekleştirilen mor yemek ve servis uygulaması da turistlerin bölgeye olan ilgisini arttırdı.

'Her sabah mor giyiniyorum'

Bakji adasında yaşayan 88 yaşındaki Jung Soon-shim de yaptığı açıklamada, “Her sabah baştan aşağıya mor giyiniyorum. Bunu yapmak beni çok mutlu ediyor’’ ifadelerini kullandı.