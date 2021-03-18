Park halindeki 2 araca çarpıp, kendi aracındaki yaralıları bırakarak kaçtı: 'Telefonla konuşacağım'

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yaşanan olayda, iddiaya göre, sürücüsü henüz öğrenilemeyen bir araç, caddede park halindeki otomobile arkadan çarptı. Kontrolden çıkan hafif ticari araç, daha sonra tramvay hattının koruma bariyerlerine çarparak durabildi. Hafif ticari aracın çarptığı otomobil ise önce önünde bulunan plakalı otomobile, daha sonra kaldırımda duran ve izinli olduğu öğrenilen polis memuru S.D.’ye çarptı.
Soruşturma kapsamında, olay yerinden kaçan hafif ticari araç sürücüsünün yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Çevredeki vatandaşlar ise hafif ticari araç sürücüsünün eşi ve çocuğunu bırakıp kaçtığını iddia ederken, bazı görgü şahitleri ise sürücünün 20’li yaşlarda genç biri olduğunu ileri sürdü.
'Arkasından bağırdık ama durmadı'
Kazanın meydana geldiği cadde üzerindeki bir iş yerinde çalışan Eren Akgül, "Biz içerideydik bir anda ses duyduk ve buraya geldik. Abi geldi 2 tane park halindeki araba yol boşken bir anda arkadaki arabaya vurdu o da öndekine vurdu. Arabası ters döndü, indi ve kaçmaya başladı. Biz arkasından bağırdık ama durmadı. Yerde herhalde eşi yatıyordu, burada bir polis abimiz yattı. Adam karısını bırakıp kaçtı bir anda gitti. ’Dur dedik’ arkasından bir abimiz koştu ’dur dedik’ durmadı. Seslendik ’telefonla konuşacağım’ dedi. Arabada olanları tanımıyormuş gibi yaptı" dedi.
'20 yaşlarında genç biriydi'
'Polis memurunun ayağı çok kötüydü'
Kazanın meydana geldiği yerdeki bir iş yerinin işletmecisi olduğu öğrenilen Erkan Koç ise, "Araçlardan 2’si boş. Vuran araçta 3 kişi var, sürücü kaçıyor araçtaki 2 kişi yaralı durumları da ağır gördüğüm kadarıyla. Yaya olan polis memuru arkadaşın ayağı çok kötüydü. Bu şekilde 3 tane yaralı vardı" dedi.
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