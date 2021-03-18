Sarı kart gösteren hakeme futbolculardan saldırı: Koşarak kaçmak zorunda kaldı

Bulgaristan'da bir hakem, gösterdiği sarı kart nedeniyle futbolcuların saldırısına uğradı ve sahadan kaçmak zorunda kaldı.

Bulgaristan'da düzenlenen bir futbol maçında hakem, gösterdiği sarı kart nedeniyle futbolcular tarafından kovalandı.

Ülkenin yarı-profesyonel ligi olan 4. Lig maçları sırasında yaşanan olayda, saldırı eski Bulgar milli takımı oyuncusu Kaloyan Karadzhinov tarafından başlatılırken, kısa sürede artan gerilim sonucunda saldırıya diğer futbolcular da dahil oldu.

Sahayı koşarak terk etmek zorunda kalan hakemin görüntüleri ise sosyal medyada kısa sürede çok sayıda paylaşım aldı. Hakem, karşılaşmayı terk edip yakındaki bir park alanına saklanmak zorunda kaldı.

Sosyal medyada ise bazı kullanıcılar takımın cezalandırmasını talep ederken, hakemin 'futbolculardan daha atletik olduğu' yönünde tespitte bulunanlar da oldu.

Referee looks younger and fitter than professional players 😭 — RasheedLFC (@rasheedlfc) March 17, 2021

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