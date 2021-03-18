Aylar süren bekleyiş bitti: Japonya'da Super Mario tema parkı kapılarını açtı

Japonya'nın Osaka kentinde Nintendo- Universal Studios işbirlğiyle hazırlanan ve 550 milyon dolara mal olan Super Mario tema parkı ziyaretçi kabul etmeye başladı. Parkta Mario'dan baş düşmanı Bowser ve Prenses Peach'e kadar tüm oyun evreni karakterleriyle karşılaşmak mümkün.

Japonya merkezli oyun firması Nintendo için bir ilk olan ve bir ikon haline gelen Super Mario oyunu temalı parkı sonunda açıldı.

Koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle açılışı aylarca ertelenen ve Osaka şehrindeki 'Universal Studios Japan'in (USJ) bir parçası olarak hazırlanan tema parkında, prensesi kaçıran ve Super Mario'nun baş düşmanı olan Bowser'ın kalesi dahil olmak üzere oyuna dair neredeyse her şeyi gerçek hayatta deneyimlemek isteyen ziyaretçileri bekliyor.

Here we go!



After months of pandemic delays, Nintendo's first ever theme park, featuring a "Mario Kart" ride in a real-life Bowser's Castle, has opened in Japan to delighted fanshttps://t.co/Chjbt4K7xC pic.twitter.com/bK9LPy057x — AFP News Agency (@AFP) March 18, 2021

​Açılışın beklenenden 1 yıl geç yapılabildiğini söyleyen USJ'nin pazarlama iletişimi müdür Ayumu Yamamoto, "Oyun evrenini mükemmel bir şekilde yeniden yarattık... Oyunda borudan çıkan pirana bitkileri ve Bowser'ın gerçek boyutlu halleriyle tanışacaksınız ve Mario olmak ne demek göreceksiniz" dedi.

60 milyar yene (550 milyon dolar) mal olan parkta oyundaki tema müziklerinin aynısı çalıyor ve ziyaretçiler akıllı telefonlarına bağlı bir bileklik yardımıyla Mario gibi tuğlaları kırıp altın para toplayabiliyor. Artırılmış gerçeklik gözlükleri sayesinde deyarışı yapılabiliyor.

Parkta ayrıca dinozor Yoshi, Prenses Peach'in kalesi, Mario temalı restoranlar ve Mantar Krallığı'nın gerçek boyutlardaki karakterlerini de görmek mümkün.

19 yaşındaki üniversite öğrencisi Hiroki Kono, "Çocukluğumdan beri Mario oynuyorum. Mario'nun evrenine girebileceğimi hayal edemezdim, çok heyecanlıyım" dedi.

25 yaşındaki Rei Higaşimoto da "Bir yıldan uzun süredir bugünün gelmesini bekliyordum" diyerek sevincini dile getirdi.

İlk Super Mario Bros oyunu 1985 yılında çıkmıştı.

Mario karakterinin engelleri aşıp para toplayıp Prenses Peach'i kötü Koopa kaplumbağalarının elinden kurtarmaya çalıştığı oyun yıllar içinde birçok yarış, futbol ve golfe dayalı oyunlarda farklı formatlarda ortaya çıktı.