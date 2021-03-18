Aylar süren bekleyiş bitti: Japonya'da Super Mario tema parkı kapılarını açtı

Japonya merkezli oyun firması Nintendo için bir ilk olan ve bir ikon haline gelen Super Mario oyunu temalı parkı sonunda açıldı.
Koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle açılışı aylarca ertelenen ve Osaka şehrindeki 'Universal Studios Japan'in (USJ) bir parçası olarak hazırlanan tema parkında, prensesi kaçıran ve Super Mario'nun baş düşmanı olan Bowser'ın kalesi dahil olmak üzere oyuna dair neredeyse her şeyi gerçek hayatta deneyimlemek isteyen ziyaretçileri bekliyor.
Here we go!— AFP News Agency (@AFP) March 18, 2021
After months of pandemic delays, Nintendo's first ever theme park, featuring a "Mario Kart" ride in a real-life Bowser's Castle, has opened in Japan to delighted fanshttps://t.co/Chjbt4K7xC pic.twitter.com/bK9LPy057x
Açılışın beklenenden 1 yıl geç yapılabildiğini söyleyen USJ'nin pazarlama iletişimi müdür Ayumu Yamamoto, "Oyun evrenini mükemmel bir şekilde yeniden yarattık... Oyunda borudan çıkan pirana bitkileri ve Bowser'ın gerçek boyutlu halleriyle tanışacaksınız ve Mario olmak ne demek göreceksiniz" dedi.
Parkta ayrıca dinozor Yoshi, Prenses Peach'in kalesi, Mario temalı restoranlar ve Mantar Krallığı'nın gerçek boyutlardaki karakterlerini de görmek mümkün.
25 yaşındaki Rei Higaşimoto da "Bir yıldan uzun süredir bugünün gelmesini bekliyordum" diyerek sevincini dile getirdi.
İlk Super Mario Bros oyunu 1985 yılında çıkmıştı.
Mario karakterinin engelleri aşıp para toplayıp Prenses Peach'i kötü Koopa kaplumbağalarının elinden kurtarmaya çalıştığı oyun yıllar içinde birçok yarış, futbol ve golfe dayalı oyunlarda farklı formatlarda ortaya çıktı.
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