Gucci'nin en ucuz ayakkabısı satışta: 12 dolara dijital sneaker

İtalyan modaevi Gucci, 12 dolar karşılığında satın alınabilen ancak giyilemeyen, dijital bir spor ayakkabıyı piyasaya sürdü.

Gucci'nin Belarus merkezli artırılmış gerçeklik şirketi Wanna ile ortak 'ürettiği' yeni spor ayakkabısı en ucuz ürünlerinden biri oldu.

Sadece 12 dolardan satışa çıkan 'Virtual 25' isimli ayakkabının, Gucci'den beklenmeyecek ucuzlukta olmasının sebebi ise ayakkabının fiziksel olarak değil sadece sanal olarak 'giyilebilmesi'.

Presenting the #GucciSneakerGarage featuring a mix of designs, gaming, user-generated content as well as unveiling the House’s first virtual sneaker, Gucci Virtual 25, designed by #AlessandroMichele. Discover more https://t.co/pYjWc7irwm. pic.twitter.com/DDBq0KZQ5U — gucci (@gucci) October 31, 2020

​Alessandro Michele tarafından tasarlanan ayakkabı, Gucci ve Wanna'nın mobil uygulaması üzerinden satın alınıyor ve dijital olarak giyiliyor.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Wanna Kicks (@wannakicks)'in paylaştığı bir gönderi

Gucci'nin bu hamlesi, şirketin son dönemde revaçta olan NFT işine girdiği ya da gireceği yorumlarına da neden oldu. Wanna CEO'su Sergey Arkhangelskiy, bu ürünün NFT eseri olmadığını ancak 5-10 yıl sonra modacıların da bu sektöre girebileceğini söyledi.