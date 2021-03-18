Danimarka’da Tunç Çağı'ndan kalma 3 bin yıllık kılıç bulundu

Danimarka’nın Odense Şehir Müzesi arkeologları, ülkenin üçüncü büyük adası Funen’de 1.3 kilo ağırlığında 3 bin yıllık bronz bir kılıç buldu. Arkeologlar, kılıcın mükemmel durumda korunarak hala keskin olduğunu açıkladı.

Funen Adası’nda Odense Şehir Müzesi arkeologları, yapılan kazılarda Bronz (Tunç) Çağı’ndan kalma mükemmel korunmuş 3 bin yıllık kılıç buldu.

Archaeologists discovered a perfectly preserved 3,000 year old bronze sword, weighing 1.3 kg, at Håre on West Funen in Denmark.



Excavations are being carried out ahead of the establishment of a major gas pipeline, the Baltic Pipe. https://t.co/7Ykd1C3ra1 pic.twitter.com/S3CymoBcsU — Ticia Verveer (@ticiaverveer) March 16, 2021

​Müze Küratörü Jesper Hansen, kılıcın hala keskin ve çok nadir bir eser olduğunu belirtti. Hansen, kılıcın adak olarak sunulduğunu ve bir beze sarılı bir şekilde gömüldüğünü ifade etti.

Müze yetkilileri, kılıcın kabzasının tahta, fildişi ve boynuzdan yapıldığını belirtti. Yetkililer, kılıcın üzerinden numuneler alınarak yaşının tam olarak belirleme çalışmalarının yapılacağını ifade etti.