Kanada'da şişedeki not 26 yıl sonra bulundu

Kanada medyasının bildirdiğine göre, Nova Scotia bölgesindeki, Nellie Nadeau adlı kadına ait notu Cheticamp'ta 8 yaşındaki Nymia Mitchell evinin arka bahçesinde kamp ateşi yaktığı sırada ağacın altında şişe buldu. Şişeyi inceleyen ailesi, içinde 12 Ağustos 1995 yılına ait bir not olduğunu gördü.

Mitchell'in annesi Britta Mitchell, medyaya yaptığı açıklamada, 6 senedir bu bölgede yaşadığını ve ilk defa böyle bir şeyle karşılaştığını dile getirdi. Şişedeki mesajın Nellie Nadeau adındaki bir kişiye ait olduğu öğrenildi.

Şişenin sahibi Nadeau, medyaya yaptığı açıklamada tamamen unuttuğu bir eşyanın tesadüfen ortaya çıkmasının çok şaşırtıcı olduğunu söyledi.

İngiltere'de yaşayan bir deniz biyoloğu tarafından Kuzey Denizi'ne atılan şişedeki mesaj, tam 108 yıl sonra Alman bir kadın tarafından bulunmuştu. Alman çift, buldukları 108 yıllık şişeyle birlikte yeni Guinness Rekoru'nun da sahibi olmuştu.