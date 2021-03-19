Araştırma: Kadın çalışanların yaşadığı şiddet arttı

18 Haziran- 31 Ağustos tarihleri arasında 1261 kişi üzerinde yapılan araştırmadan çıkan rapora göre, kadın çalışanların yüzde 62’si son 3 ay içinde şiddetin bir türüne en az bir kez maruz kaldı. Kadın çalışanların en çok maruz kaldığı şiddet türü yüzde 58 ile psikolojik şiddet oldu.

Sosyal şiddet görenlerin oranı yüzde 15, fiziksel şiddet görenlerin oranı yüzde 12, cinsel şiddet görenlerin oranı ise yüzde 9 olarak belirlendi. Erkek katılımcıların yüzde 5’i, eşlerine şiddet içeren bir davranışta bulunduğunu beyan etti. Bu davranışın nedenleri sorulduğunda ise ekonomik sorunlar ve çocuklarla ilgili sorunlar vakaların yarısında başta gelen sebepler arasında.