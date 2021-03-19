Balıkçı ile dostluğu belgesele konu olan Yaren Leylek'in Bursa'daki köye 10. gelişi pasta ile kutlandı

Bursa'da yaşayan Adem amca ile dostluğu belgesele konu olan Yaren Leylek'in Eskikarağaç Leylek köyüne bu yıl 10. kez gelişi, pasta kesilerek kutlandı.

Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç Leylek köyü, Türkiye’yi Avrupa Leylek Köyleri ağında temsil eden tek köy.

Bu köye gelen Yaren Leylek'le balıkçı Adem Yılmaz'ın dostluğu ise, fark edilmesinin ardından milyonlar tarafından ilgiyle takip edilen hikayeye dönüştü.

Geçtiğimiz 9 yılda her göç zamanı geldiği köyde, Adem Yılmaz’ın kayığına konan ‘Yaren’, 10 gün önce yeniden geldi.

Yaren Leylek'in 10. kez gelişi, köylüler tarafından sevinçle karşılandı. Adem Amca ile hikayesi 2019 yılında ise Karacabey Belediyesi’nin katkılarıyla, Yönetmen Burak Doğansoysal tarafından belgesel yapıldı. Belgesel, Prag Film Ödülleri'nde En İyi Belgesel ödülünü kazandı.

Karacabey Belediyesi, köyde yaşayan çocuklarla birlikte Yaren Leylek'in 10. gelişini pasta keserek kutladı. Başkan Ali Özkan, pasta kesiminin ardından çocuklara, Yaren Leylek'in getirdiğini söylediği hediyeleri dağıttı.

© DHA Yaren Leylek’in Bursa'daki Eskikarağaç Leylek köyüne 10’uncu gelişi pastayla kutlandı

Köydeki çocuklar Yaren Leylek'i merakla bekledi

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, “Eskikarağaç köyünde her leylek yuvası, köyde yaşayan bir çocuğa zimmetlenmiş vaziyette. Bu çocuklar o yuvalardan sorumlu. Leyleklerin başına olumsuz bir durum geldiğinde bunu büyüklerine, büyükleri de bizlere bildiriyor. Biz de gerekli müdahaleleri gerçekleştiriyoruz. Bugün Yaren Leylek'in köydeki çocuklarımızla ve Adem amca ile kavuşmasının 10. yılı olması nedeniyle pasta kestik. Yaren Leylek gelirken eli boş gelmemiş. Çocuklarımıza hediye getirmiş. Yaren Leylek adına aldığımız hediyelere çocuklarımıza verdik” dedi.

Balıkçı Adem Yılmaz da “Bugün Yaren Leylek'in gelişini kutladık. Yuva sahibi çocuklarımıza hediye verildi. Bu durum bizi çok mutlu etti” ifadelerini kullandı.