Tayvan'da yurttaşlara çağrı: Lütfen, bedava suşi kampanyasından yararlanmak uğruna adınızı Somon olarak değiştirmeyiniz

Tayvan'da bir restoran zincirinin bedava suşi kampanyası için nüfus müdürlükleri önünde uzun kuyruklar oluşurken onlarca kişi ismini somon olarak değiştirdi. İçişleri Bakanlığı, yasanın sadece 3 kez isim alma hakkı vermesinden ötürü daha önce değiştirmiş olanların bu kez ömürlerini somon ismiyle geçirmek zorunda kalacakları uyarısını yaptı.

Japon mutfağından çıkıp tüm Uzakdoğu'ya yayılan ve son dönemde tüm dünyada tüketilen suşi için yapılan bir promosyon bazı Tayvanlıların isimlerini somon olarak değiştirmelerine yol açtı. Tayvan'daki Sushiro restoran zinciri, isminde 鮭 and 魚 -- harfleri bulunan herkese bedava suşi vereceğini duyurdu. Çince'de bu iki harfin biraraya gelmesi somon kelimesini oluşturuyor. Somon balığı da suşinin olmazsa olmazlarından. Bu haftaiçi için geçerli olan bedava suşi kampanyası uğruna yaklaşık 150 kişinin önadını değiştirmek için başvurduğu belirtildi.

Resmi haber ajansı CNA, promosyonun ilan edilmesiyle birlikte önadını değiştirmek isteyenlerin nüfus müdürlükleri önünde uzun kuyruklar oluşturduğunu duyurdu. 'Somon kaosu' denilen furya karşısında haftaortası İçişleri Bakanlığı devreye girdi.

Taiwan pleads with citizens not to change name to 'Salmon' https://t.co/jWge5y01Ou — ST Foreign Desk (@STForeignDesk) March 18, 2021

Bakanlık, yurttaşlara isimlerini değiştirmeden iyi düşünmeleri uyarısında bulundu. Zira Tayvan'daki İsim Yasası'na göre yurttaşların üç kez isim alma hakları var. Yani daha önce isim değişikliğine gitmiş olanlar bu kez hayatlarının sonuna dek Somon adını taşımak zorunda kalacak.

İçişleri Bakan Yardımcısı da yurttaşlara devlet memurlarına fuzuli bürokratik iş çıkarmamaları ve zaman kaybı yaratmamaları çağrısında bulundu.

Restoran zincirinin promosyonu, kimliğiyle gelip adını Somon olarak değiştirdiğini kanıtlayan kişi ile onun en fazla 5 misafirine bedava suşi ikramını, somon kelimesini oluşturan iki harften sadece birini ekleyen kişiye de suşi fiyatlarında indirim yapılmasını içeriyor.

Nüfus müdürlüklerinde kuyruğa girip Somon adını alan bir erkek, promosyondan faydalanıp bedava suşi yedikten sonra eski ismini yeniden almayı planladığını söyledi. Bir nüfus müdürlüğü ise başvuran bir erkeği isim değişikliğinden vazgeçirmeyi başardı. Bir başka erkek ise daha önce ismini değiştirmiş olduğuna dair uyarılmasına rağmen Somon adını almakta ısrar etti.

İsim değiştirdikten sonra televizyon kanallarına konuşan gençlerden biri "Bu sabah talep edilen harfleri ekleterek 'Bao Cheng Gui Yu' adını aldım. Hemen ardından 7000 Tayvan dolarından (1800 TL) kabarık faturası olan yemek yedik" dedi.

Soyadı Ma olan gencin yeni önadı 'Bao Cheng Gui Yu', 'Yakışıklılığıyla Yıkan Somon' anlamına geliyor.