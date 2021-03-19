Facebook, 13 yaş altı çocuklar için yeni bir Instagram sürümü oluşturacak

Sosyal medya devi Facebook, çocukların güvenli bir şekilde kullanbileceği, ebeveyn kontrollü yeni bir Instagram sürümü oluşturacağını duyurdu. Bir şirket yetkilisi tarafından yapılan açıklamada, yaş doğrulama için de çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Facebook, çocuklar için Instagram benzeri bir ücretsiz fotoğraf ve video paylaşım platformu oluşturma hazırlığında.

Facebook is working on an Instagram for kids - https://t.co/c6B6EpG1CY pic.twitter.com/1PpmPf0YtI — Cash For Writers (@CashWriters) March 19, 2021

​The Guardian'a konuşan bir şirket yetkilisi, "Şu anda ebeveynler için pek fazla seçenek yok, bu yüzden çocuklara uygun ve ebeveynler tarafından kontrol edilebilen ek uygulamalar geliştirmeye çalışıyoruz. Aslında çocukların arkadaşlarına ayak uydurmasına, yeni hobi ve ilgi alanları keşfetmesine yardımcı olmak için böyle bir çalışma yürütüyoruz" açıklamasında bulundu.

Yaş denetimi için hesap açma aşamasında her ne kadar soru sorulsa da, kullanıcıların yaşlarını büyük gösterebildiğini belirten şirket yetkilisi, farklı bir doğrulama mekanizması kullanarak bunun üstesinden gelmeye çalıştıklarını ifade etti.

Şirket daha önce, 6-12 yaş aralığındaki çocuklar için mesajlaşma platformu olan Messenger Kids'i geliştirmişti.