Ali Sunal hastaneye kaldırıldı

Akşam'da yer alan habere göre; Ali Sunal’ın durumu ağırlaştı. Sunal hastaneye kaldırıldı. Konuyla ilgili Sunal ailesinden herhangi bir açıklama henüz yapılmadı. Ali Sunal'ın kayınvalidesi ve kayınpederi de koronavirüsüne yakalanmıştı.

Sunal'ın ikinci bebeğine hamile olan eşi Nazlı Kurbanzade'nin virüse yakalanıp yakalanmadığı ise henüz bilinmiyor.