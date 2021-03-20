Tweetlerinden bazılarını satılığa çıkaran Nusret, bir tweetini 6 bin dolara sattı

Tuz serpme hareketi ile dünya çapında üne kavuşan Nusret Gökçe, Tweetlerinden bazılarını satılığa çıkarmıştı. Ünlü işletmeci, altın kaplı etlerin videosunu içeren tweetini 6 bin dolara yani yaklaşık 43 bin TL'ye sattı.