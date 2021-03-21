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    sosyal medya, medyum, büyü, bağlama

    Sosyal medyanın sahte medyumları: 15 günde aşık etmek 4 bin lira

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    https://tr.sputniknews.com/yasam/202103211044079670-sosyal-medyanin-sahte-medyumlari-15-gunde-asik-etmek-4-bin-lira/

    Kendilerini medyum olarak tanıtan kişiler sosyal medyada,'15 günde aşık etme işlemi, soğutma işlemi, kısmet açma ve dil bağlama işlemi' vaadiyle bin 200 ile 4 bin lira arası ücret talep ediyor.

    Sözde medyumlar güven kazanmak için astrolog unvanını da kullanırken, mağdurlar da gün geçtikçe artıyor.

    Vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yüz yüze görüşemediği medyumlarla, sosyal medya üzerinden iletişim kurmaya başladı. Ancak bu durum sahte medyumları ortaya çıkardı.

    Sözde medyumlar, inandırıcılık kazanmak için astrolog unvanını da kullanarak, vatandaşları işlem adı altında '15 günde aşık etme, soğutma, kısmet açma, dil bağlama' gibi konularda dolandırıyor.

    Sahte medyumların ücreti ise bin 200 ile 4 bin TL arası değişiklik gösteriyor.

    Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabiri, dolandırıcılık sisteminin nasıl işlediğine ilişkin sosyal medyada kendilerini medyum olarak tanıtan N.Ö ve H.A ile telefonda görüştü.

    ‘Ceylan derisine okuma yapıyorum’

    Muhabir, medyum N.Ö. aradı ve ‘bağlama’ işlemi yaptırmak istediğini söyledi.

    Medyum N.Ö. de "İşlem yaptırmak istediğiniz kişinin adını soyadını ve fotoğrafını göndermeniz yeterli. İşlem 7 gün sürüyor. İstediğiniz kişi kısa süre içerisinde bir dediğinizi iki etmeyecek hale geliyor. Ücreti ise bin 200 TL oluyor. Bu işlem oldukça maliyetli, işlem sırasında sizden aldığım bilgileri ve resimleri ceylan derisine okuyorum ve sonrasında deriyi toprağa gömüyorum. İşlem sonrası istediğiniz kişi size bağlanıyor ve bir dediğini iki etmeyecek hale geliyor. Bağlama işlemi için yüzde yüz garanti veriyorum" dedi.

    Muhabirin, pazarlık yapması üzerine medyum N.Ö, "İşlemin malzemeleri 800 TL tutuyor. Sana 100 TL'ye yaparım fakat senden gelecek olan hiç kimseye bu fiyatı söyleme" diye konuştu.

    ‘Kaynana dilini bağlama ücreti 4 bin lira’

    Muhabir, başka bir medyum H.A.'yı arayarak "Kaynanama dil bağlama işlemi yaptırmak istiyorum" dedi. Medyum H.A. da "Öncelikle kaynananın adını ve fotoğrafını yollaman gerekiyor. Ücretli işlem yapıyoruz. 4 bin TL göndermeniz gerekiyor" diye konuştu.

    Pazarlık yapmak isteyen muhabire tepki gösteren medyum H.A, "Malzemeler oldukça pahalı. Malzemelerin ne olduğu seni ilgilendirmez. Sana hesap verecek değilim" ifadelerini kullanması ise dikkat çekti.

    ‘Dolandırıcı olduğunu anlayarak vazgeçtim ama beni bir süre aramaktan vazgeçmedi’

    Ayrıldığı erkek arkadaşıyla barışmak için sosyal medyadan medyumlarla uzun bir süre konuştuğunu söyleyen Leyla Çakır, "Erkek arkadaşımdan ayrı olduğum bir dönem sosyal medyada bir sayfaya denk geldim. Çok inandırıcı paylaşımları vardı. Ben tarot baktırmak için yazdım. 'Sonra sana bağlama ve geri getirme işlemi yapalım' dedi. Ben de kabul ettim. Çünkü bana yüzde yüz sonuç vereceğini söyledi. 'Hatta erkek arkadaşın sana iki katı daha bağlanmış olacak' dedi. Ücret olarak 2 bin TL para istedi. O an dolandırıcı olduğunu anladım ve yaptırmaktan vazgeçtim. Ama beni bir süre aramaktan vazgeçmedi" dedi.

    ‘Sahte medyumlarla astrologlar karıştırılmamalı’

    Astrolog Aygül Aydın ise bu durum karşısında uyarılarda bulundu:

    "Medyumlar, biz astrologların kanayan yarası. İnternette astrologlar ve medyumlar aynı anlamda kullanılan terimler. Aslında bu sosyal medya üzerinde medyumların yaptığı büyük bir suçtur. Astroloji dediğimiz şey çok farklı bilimleri içerisinde barındırıyor. Medyumlarla, astrologları ayrıştırmak kişiye kalmış bir şey. Vatandaşlarımıza şunu söylemek istiyorum. Hiç kimse gelecekten haber veremez. Medyumlara genellikle okumamış ve araştırmamış insanlar rağbet ediyor. Biz astrologlar olarak bu durumdan oldukça şikayetçiyiz. Vatandaşlarımızın astrologlar ile sahte medyumları ayrıştıramamaları bizi üzüyor. Astrolog adı altında bir şeyler yapmak doğru değildir. Hepimizin bir iradesi var. Böyle şeylere itibar etmememiz lazım. Mesela yeni tanıştığım kişiler, astrolog olduğumu öğrendiğinde 'Eski sevgilimi döndürebilir misiniz?' gibi sorularla soruyor.”

    Aydın, sosyal medyada bu sahte astrolog medyumlar denetlenmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi:

    "Astrolog kelimesi araştırmacı demek. Bu nedenle o kişiler inandırıcılık kazanmak için medyumun yanına astrolog kelimesinde koyuyor. Vatandaşlarımızdan ricam; bu sahte medyumlarla astrologları karıştırmamalarıdır. Hayatta olması gereken şeyler zaten olur. Hiçbir etki sizin ettiğiniz duadan, iyilikten öteye geçemez. Herkes iyi olma çabası göstersin. Evrenin görünmez bağları vardır. Birinin ayağına taş olmazsanız hayatta size kolaylık sağlar. 21. yüzyılda yaşıyoruz lütfen böyle şeylere inanmayalım."
    Etiketler:
    medyum, Sahte, Dil, bağlama, aşık, Büyü
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    1986'dan beri baba mesleği ciğerciliği sürdürdüklerini belirten Ömer Faruk Deniz, Pandemiden önce bir yoğunluk vardı. Pandeminin araya girmesiyle birlikte bu bir düşüşe geçti. Sadece paket servisine döndük. Günde ortalama 300 kilo ciğer tüketiyoruz. Pandemi öncesi de yaklaşık 450 kilo ciğer tüketimimiz vardı. Vatandaşlarımız maske, mesafe ve temizlik konusunda daha dikkatli olurlarsa inşallah daha iyi günleri göreceğiz. Kısıtlama döneminde personelimizi çıkarmadık. Vardiyalı bir şekilde herkesin çalışmasını sağladık. Şu an mevcut45 çalışanımız var dedi.
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