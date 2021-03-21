Avustralya'da son 50 yılın en büyük sel felaketi

Avustralya'nın batı kıyıları, yarım yüzyıldır görülmemiş şiddetteki yağışlar nedeniyle sular altında kaldı. 8 milyonluk nüfusuyla en kalabalık eyalet Yeni Güney Galler'de (New South Wales) 13 ayrı bölgeden yüzlerce kişi tahliye edilirken, yüzlerce ev hasar gördü.

Eyalet Başbakanı Gladys Berejiklian, meteoroloji tahminlerinden daha şiddetli yağan yağmurlar nedeniyle özellikle Sydney kentinin kuzeydoğusundaki alçak bölgelerin sel altına kaldığını söyledi.

Yüzlerce kişinin sellerden kurtarıldığını belirten Berejiklian, "Dün bunun 20 yılda bir görülen bir olay olacağını umuyorduk, şimdi 50 yılda bir görülen bir duruma benziyor" dedi.

Sydney'nin kuzeydoğusunda hızla yerleşim alanlarına ilerleyen sel nedeniyle yüzlerce kişi gece yarısı evlerinden çıkarılarak tahliye edildi.

Evlerini tahliye etmesi gerekecek kişi sayısının 4 bine yükselmesi bekleniyor.

Çok sayıda evin sel baskınına uğradığı bölgede yollar kapandı, bazı barajlar taştı, enerji nakil hatları ve diğer altyapı zarar gördü. Okulların haftabaşında açılmayacağı açıklandı.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, selden etkilenenler için federal yardım açıkladı.

Birkaç gün daha sürmesi beklenen şiddetli yağışı nedeniyle 6 bin kişi acil yardım talebiyle yetkililere başvurdu.