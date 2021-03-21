Twitter 15 yaşında: İlk tweet 21 Mart 2006 tarihinde atıldı

Sosyal medya platformu Twitter'dan ilk tweet 15 yıl önce 21 Mart 2006 tarihinde atıldı. Jack Dorsey, tarafından atılan ilk tweet 'Sadece Twitter'ımı kuruyorum' cümlesiydi.

Twitter, 15 yaşına girdi. 21 Mart 2006'da Jack Dorsey ilk tweeti paylaştı. Twitter, ilk zamanlarında kişilerin karakter sınırlamasıyla yazdıkları kısa metinleri paylaşmalarına olanak sağlıyordu. Yan bir mikroblog olarak tasarlanan Twitter, Jack Dorsey, Biz Stone, Noah Glass, Evan Williams tarafından geliştirildi. Kurucu ekibin çalışmaları sonunda 2006 yılının mart ayında Noah Glass’ın önerisiyle platformun ismi Twitter oldu.

just setting up my twttr — jack (@jack) March 21, 2006

İlk tweeti atan kişi de bu dört kişilik ekipten biri Jack Dorsey idi. 21 Mart 2006 tarihinde Twitter'ı kısaltmayla 'twttr' olarak kullanan Dorsey mesajında 'sadece twttr'imi kuruyorum' demişti. Jack Dorsey ilerleyen süreçte şirketin CEO'su olarak göreve başladı.

Dorsey, geçen yıl toplam mal varlığının yaklaşık yüzde 28'ini, yani bir milyar doları, koronavirüs salgınıyla mücadeleye bağışlayacağını duyurmasıyla gündeme gelmişti.

I’m moving $1B of my Square equity (~28% of my wealth) to #startsmall LLC to fund global COVID-19 relief. After we disarm this pandemic, the focus will shift to girl’s health and education, and UBI. It will operate transparently, all flows tracked here: https://t.co/hVkUczDQmz — jack (@jack) April 7, 2020

​