Yunanistan'ın denize bıraktığı 16 yaşındaki göçmen 3 gün sonra adada bulundu: Ot yiyerek hayatta kalmaya çalışmış

İzmir'in Çeşme ilçesinde, Yunanistan tarafından denize bırakılan ve 3 gündür aranan kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından Boğaz Adası'nda bulundu. Bitkin vaziyette bulunan Somali uyruklu 16 yaşındaki Muhammed Seyyid'in ot yiyerek hayatta kalmaya çalıştığını söylediği öğrenildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 19 Mart'ta Çeşme açıklarında Yunanistan tarafından bir grup kaçak göçmenin elleri kelepçeyle bağlanıp denize bırakıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, 3 kişiyi kurtarırken, 3 kişinin de cansız bedenine ulaştı. Ekipler kayıp olduğu belirtilen 1 kişiyi de bulmak için çalışma başlattı. Kaçak göçmenin bulunduğu Boğaz Adası ve çevresinde arama yapan ekipler can yeleği buldu.

Bunun üzerine kaçak göçmenin adaya çıkmış olabileceği ihtimali üzerine duruldu. Ekiplerin Boğaz Adası üzerinde yaptığı aramalarda Somali uyruklu 16 yaşındaki Muhammed Seyyid'i sağ olarak bulundu.