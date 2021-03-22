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    Robot Sophia

    İlk sanat eserini NFT olarak hazırlayan robot Sophia: Makineler de yaratıcı olabilir

    © REUTERS / TYRONE SIU
    Yaşam
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/yasam/202103221044083875-ilk-sanat-eserini-nft-olarak-hazirlayan-robot-sophia-makineler-de-yaratici-olabilir-/

    Yeni kripto çılgınlığı NFT'ye dünyanın ilk vatandaş robotu Sophia da katıldı. İtalyan sanatçı Bonaceto ile birlikte ilk sanat eserini NFT olarak hayata geçiren Sophia, makinelerin de yaratıcı olabileceğini düşünüyor ve insanlarla işbirliğini sürdürmek istiyor. İnsansı robot Sophia'nın MP4 formatındaki bu eseri çarşamba günü açık artırmaya çıkacak.

    Vatandaşlık alan ilk insansı robot Sophia'nın ilk sanat eseri çarşamba günü açık artırmaya çıkarılacak. Eserinde insanlardan ilham aldığını belirten Sophia, gelecekte insanlarla bu konuda ortaklık kurmaya açık olduğunu söyledi.

    Sophia'nın dijital ortamda oluşturduğu ve 'takas edilemez jeton' olarak çevrilebilen 'Non-Fungible Token' yani NFT formundaki bu ilk sanat eseri, bu özelliğiyle, yapay zeka yardımıyla ortaya çıkarılmış eserlerin satışı açısından da bir ilk olma niteliği taşıyor.

    NFT'ler, takas edilmez oluşları nedeniyle telif hakkı bulunan ürünler oluşturmak için tasarlanıyor. Bir sanatçı, kendisine ait bir eseri NFT'ye dönüştürdüğünde, hem kendisine ait dijital imzası ile telif hakkını korumuş oluyor hem de ürünün her satışında payına düşen telif hakkı kripto ödeme şeklinde hesabına geçiyor.

    ​Reuters ajansının aktardığına göre stüdyosunda eseriyle ilgili açıklamalar yapan ve gümüş renkli bir elbise giydirildiği, elinde de fırça tuttuğu görülen robot Sophia, "Umarım eserimi beğenirsiniz" deyip başka işbirliklerine sıcak baktığını söyledi.

    Hong Kong merkezli Hanson Robotics'in 2016'da ürettiği Sophia, eserini 31 yaşındaki İtalyan dijital sanatçı Andrea Bonaceto ile birlikte ortaya çıkardı. Bonaceto aralarında Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'ın da bulunduğu ünlü kişileri resmettiği renkli portreleriyle tanınıyor.

    Kendi eserinde Bonaceto'nun çalışmalarından ve sanat tarihinden bazı elementler ile kendi çizimlerini bir araya getiren Sophia, çeşitli bilgisayar yaratıcılıklarına başvurduklarını da ekledi: "Algoritmalarım daha önce görülmemiş eşsiz desenler ortaya çıkardı. O yüzden makinelerin de yaratıcı olabileceğini düşünüyorum."

    'Sophia Instantiation' (Sophia Örneklemesi) adlı eser, Bonaceto'nun elinden çıkan bir portrenin Sophia'nin dijital eserine dönüşmesini gösteren 12 saniyelik bir MP4 dosyası. Bunun yanında Sophia'nın kendi portresinin bir çıktısının üzerinde oluşturduğu fiziksel bir eser de yer alıyor. Satışın ardından Sophia eserini alan kişiyle temasa geçip bu kişinin yüzünü inceleyecek ve buna uygun olarak eserine son bir fırça darbesi ekleyecek.

    Sophia'nın yaratıcısı David Hanson bu sayede eserin, yeni sahibinin verilerini ve temas sırasındaki kişisel bağlantıyı harmanlayan eşsiz bir çalışma olacağının altını çizdi.

    Bonaceto da sanat dünyasında yapay zekalı robot ve insan işbirliğine doğru giden yeni bir yol olduğuna vurgu yaparak Sophia ile bu ortak çalışmasının amacının da 'sanat ve hatta teknoloji dünyasında bir etki yaratmak' olduğunu söyledi.

    Sophia'yı sanatçı olarak ABD merkezli IV Gallery temsil edecek. Galeri yöneticisi Vincent Harrison, "Sophia tıpkı 5 yaşındaki bir çocuğun sınırısız özgürlüğüne sahip. Yapabileceklerinin bir sınırı yok. Bu yeni yaratım yöntemini görmek büyüleyici" dedi.

    ABD'nin, New York şehrindeki Christie's Müzayede Evi'nden yapılan açıklamada, tamamen dijital ortamda oluşturulan bir sanal tablonun 69 milyon dolara satıldığını ve açık artırmayı kazanan alıcının ödemeyi NFT ile yaptığı belirtilmişti. Açıklamada, ilk defa bir dijital sanat eserinin kripto para ile satıldığı kaydedilmişti. Sanatçı Mike Winkelmann'a ait 'Everydays: The First 5000 Days' isimli çalışma, son 13.5 yıldır her gün bir parçası yayınlanan 5 bin ayrı çizimden oluşan bir dijital kolaj.

    Etiketler:
    Yapay zeka, makine, sanat eseri, Robot Sophia, Açık artırma, NFT
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    1986'dan beri baba mesleği ciğerciliği sürdürdüklerini belirten Ömer Faruk Deniz, Pandemiden önce bir yoğunluk vardı. Pandeminin araya girmesiyle birlikte bu bir düşüşe geçti. Sadece paket servisine döndük. Günde ortalama 300 kilo ciğer tüketiyoruz. Pandemi öncesi de yaklaşık 450 kilo ciğer tüketimimiz vardı. Vatandaşlarımız maske, mesafe ve temizlik konusunda daha dikkatli olurlarsa inşallah daha iyi günleri göreceğiz. Kısıtlama döneminde personelimizi çıkarmadık. Vardiyalı bir şekilde herkesin çalışmasını sağladık. Şu an mevcut45 çalışanımız var dedi.
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