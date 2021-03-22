Muğla’da 1700 yıllık İbranice kitabe ele geçirildi

Muğla'nın Milas ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 1700 yıllık İbranice kitabe ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, bazı şüphelilerin tarihi eser satışı yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Tespit edilen şüphelilerin içinde bulunduğu araç dün Milas'ın Boğaziçi Mahallesi’nde durduruldu. Otomobilde yapılan aramada 1700 yıllık İbranice kitabe ele geçirildi. Kitabeyi 20 milyon dolara satmayı planladıkları belirlenen 6 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.