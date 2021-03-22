WhatsApp'ın yeni özelliğinin ekran görüntüsü sızdı

Teknolojik gelişmeler konusunda sızdırdığı haberlerle bilinen WABetaInfo, WhatsApp'ın üzerinde çalıştığı yeni özellikleri ortaya çıkardı.
📝 WhatsApp beta for Android 2.21.6.11: what’s new?— WABetaInfo (@WABetaInfo) March 18, 2021
WhatsApp is working on 3 different playback speeds for voice messages, with a nice UI!
The feature is under development and it will be available later for iOS and Android beta builds.
More details: https://t.co/pO1GAVIL8l pic.twitter.com/it4MlwCIyB
WABetaInfo tarafından paylaşılan blog yazısına göre WhatsApp'ın, henüz geliştirilme aşamasında pek çok yeni özellik de bulunuyor.
Yakın zamanda duyurulacağı düşünülen özelliğin kısa sürede beta kullanıcılarının beğenisine sunulması, sonrasında ise hem iOS hem Android cihazlardaki aplikasyonlara yüklenmesi bekleniyor.
Öte yandan yayınlanan mesajların anında silinmesi gibi bazı özelliklerin hemen desteklenmeyebileceği ve eksik özelliklerin sonunda beta programı sırasında etkinleştirileceği söyleniyor.
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