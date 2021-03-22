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    Dalaman'a gelen ilk Rus turist kafilesi

    Rus turistler: Salgında Türkiye'nin güvenli olduğunu düşünüyoruz

    © AA / Durmuş Genç
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    Muğla'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında hazırlıklarını tamamlayan turistik tesisler ve havalimanları misafirlerini ağırlamaya başladı. Muğla'ya gelen ilk Rus turist kafilesinde yer alan Luda Belova "Türkiye'nin salgın döneminde çok güvenli olduğunu düşünüyorum. Çünkü hem uçuş boyunca hem de havalimanında herkes maske takıyor'' dedi.

    Doğal güzellikleriyle ön plana çıkan ve turistlerin gözde tatil mekanlarından biri olan Muğla, Kovid-19 önlemlerini aksatmıyor.

    Sağlığın ön planda tutulduğu tesislerde salgına karşı alınan tedbirlerden taviz verilmiyor. Bölgedeki otel ve mavi bayraklı plajlara gelen ziyaretçilerin, deniz ve havuza girme, güneşlenme alanlarında sosyal mesafe kuralı kapsamında hareket etmeleri sağlanıyor.

    Sezonun ilk uçağıyla 19 Mart'ta Dalaman'a inen 151 kişilik Rus turist grubu yaklaşık iki hafta tatillerini Fethiye ve Marmaris'te bulunan otellerde geçirecek.

    'Türkiye'nin salgın döneminde çok güvenli olduğunu düşünüyorum'

    Rus turistlerden Luda Belova, çok sevdikleri Muğla'yı iki kez ziyaret ettiklerini söyledi. Salgından önce de Muğla'ya geldiğine değinen Belova, şunları kaydetti:

    "Rusya'da görev yaptığım firmanın stratejik toplantıları Türkiye'de oluyor. Yüz kişilik bir çalışanla daha önce yine Türkiye'ye geldim. Bu kadar büyük bir grupla tatile gelmek çok zor olduğu için şimdi ailemle geldim. Türkiye'yi çok seviyorum. Türkiye'nin salgın döneminde çok güvenli olduğunu düşünüyorum. Çünkü hem uçuş boyunca hem de havalimanında herkes maske takıyor. Tüm önlemler alınmış durumda. Havalimanında da çok büyük bir alan var, insanlar arasındaki sosyal mesafe de çok açık. Burada güvenli bir tatil yapacağımı düşünüyorum."

    Turistlerden İnna Khelman ise Türkiye'de maske ve sosyal mesafe kurallarının çok iyi uygulandığını gözlemlediğini, çok sevdiği Muğla'ya yeniden gelişinde alınan tedbirlerin dikkatini çektiğini dile getirdi.

    Muğla'nın doğal güzelliklerine, yeşili ve mavisine hayran olduğunu anlatan Khelman, kurallara uyulduğu sürece herhangi bir sıkıntı yaşayacağını düşünmediğini, salgın sürecinde Türkiye'nin aldığı önlemleri son derece takdir ettiğini ifade etti.

    'Muğla cennetten bir köşe'

    Turistlerden Anestasia Cherkassenko ve eşi Denis Cherkassenko ise daha önce de tatil için birçok kez Türkiye'yi tercih ettiklerini belirtti.

    Türkiye'ye gelmeden önce test yaptırdıklarını aktaran Cherkassenko, "Eşimle Türkiye'yi çok seviyoruz. Bu nedenle ilk fırsatta tatil için Türkiye'ye gelmek istedik. Muğla da cennetten bir köşe. Burada deniz, kum, güneş her şey çok güzel. Bizim için hiçbir sorun yok. Burası gayet güvenli ve keyifli" dedi.

    Rus turist hareketliliğinin artması bekleniyor

    YDA Dalaman Havalimanı Genel Müdürü Cengiz Tuğrul Ayaz da nisandan itibaren İngiltere ve Rusya'dan Muğla'ya büyük bir turist hareketliliğinin yaşanmasını beklediklerini dile getirdi.

    Geçen yıl salgın nedeniyle ağustosta misafir almaya başladıkları Rusya'dan yaklaşık 165 bin yolcunun Dalaman Havalimanı'na iniş yaptığına değinen Ayaz, şöyle konuştu:

    "Bu dönemde Rusya'dan gelen ilk kafilemiz bizim için çok önemli. Bu ayda bölgeye ilk defa Rusya'dan bir uçak geliyor. Misafirlerimizin bu dönem gelmiş olmaları ileriye dönük olarak da burayı daha fazla tercih edeceklerini gösteriyor. Bu hareketlilik nisan ve mayıs olarak devam edecek ve sezonu biraz daha uzatacak."

     

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    Etiketler:
    Rus turist, Turistler, Turist, Muğla, Türkiye, Rusya
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    1986'dan beri baba mesleği ciğerciliği sürdürdüklerini belirten Ömer Faruk Deniz, Pandemiden önce bir yoğunluk vardı. Pandeminin araya girmesiyle birlikte bu bir düşüşe geçti. Sadece paket servisine döndük. Günde ortalama 300 kilo ciğer tüketiyoruz. Pandemi öncesi de yaklaşık 450 kilo ciğer tüketimimiz vardı. Vatandaşlarımız maske, mesafe ve temizlik konusunda daha dikkatli olurlarsa inşallah daha iyi günleri göreceğiz. Kısıtlama döneminde personelimizi çıkarmadık. Vardiyalı bir şekilde herkesin çalışmasını sağladık. Şu an mevcut45 çalışanımız var dedi.
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