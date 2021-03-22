Vitamin hapı gibi yutulacak Kovid-19 aşısı yolda: İlk oral aşı adayının insanlar üzerinde klinik deneylerine geçilecek

Biri İsrailli, diğeri Hindistanlı iki şirket,, hap şeklinde ağza atılıp yutulacak ve evde tatbik edilecek Kovid-19 aşısı geliştirme çalışmalarını insanlar üzerinde klinik deneylere taşımaya hazırlanıyor.

İsrail merkezli, ABD ortaklığında ağızdan ilaç sistemleri geliştiren Oramed ile Hindistan merkezli, rekombinant proteinlerle aşı geliştiren Premas Biotech, oral Kovid-19 aşısı çalışmalarında bir köşeyi döndü.

Hap şeklinde ağza atılacak ve evde tatbik edilecek Kovid-19 aşısı geliştirme çalışmaları yürüten iki şirket, hayvan deneylerinden gelen olumlu .önverilerin ardından, yakın gelecekte insanlar üzerinde klinik deneylere başlayabileceklerini duyurdu.

Premas is proud to launch ORAVAX - a joint venture with Oramed Pharmaceuticals. The venture combines Premas D-Crypt™ technology with Oramed’s POD™ oral delivery of proteins technology to develop a first of its kind Oral #COVID19 #vaccine candidate.https://t.co/3LPOXB7Ayx pic.twitter.com/71Xuh1V2Wh — Premas Biotech (@PremasBiotech) March 19, 2021

Tek bir kapsülle antikor

Oramed'in ağızdan ilaç teknolojisiyle Premas'ın aşı uzmanlığının birleştirilmesinin amaçlandığı Oravax isimli oral aşı adayı, Kovid-19'a karşı yeni bir aşılama yöntemi sunmayı hedefliyor.

Açıklamada, hayvanlar üzerindeki pilot çalışmaya göre, tek bir Oravax kapsülünün koronavirüse karşı bağışıklık yaratan antikorlar üretilmesine yardımcı olduğu ileri sürüldü.

Büyük kolaylık olur

Somut gerçeklik halini alırsa, bazısı dondurucu soğukta nakledilip saklanması ve genelde iki doz uygulanması gereken aşı enjeksiyonlarına kıyasla ağızdan alınacak tek kapsül aşı, büyük kolaylık anlamına geliyor.

No-injection COVID vaccine in development https://t.co/l5hBDjov76 — RT (@RT_com) March 22, 2021

Oda sıcaklığında tutulabilecek

Hint basınına konuşan Premas Biotech kurucularından Prabuddha Kundu, Oravax aşısı olmanın vitamin hapı almaktan farksız olacağını dile getirdi. "Bu teknolojinin işe yaradığından ve Kovid-19'a karşı bağışıklık vaat ettiğinden yüzde 100'den fazla eminiz" diyen Prabuddha Kundu, hayvan testlerinin sonuçlarını yakın zamanda bilimsel bir dergide yayımlayacaklarını söyledi.

İsrail basınına konuşan Oramed CEO'su Nadav Kidron, dünya çapında aşılama yapmak gereğinden doğan lojistik sorunların oral aşıyla ortadan kalkacağını, insanların evde ağızlarına hap atarak aşı olabileceklerini anlattı.

Buna göre ağızdan alındığı için daha az yan etki yapabilecek Oravax, buzdolabı sıcaklığında nakledilebilecek ve oda sıcaklığında saklanabilecek.

Oravax Medical, insanlar üzerinde klinik deneyler için ABD, İsrail, Meksika ve Avrupa ülkelerine başvuru yapmaya başladı. Çalışmaların bu aşamasına en erken temmuzda geçilebileceğinden söz ediliyor.