Antalya'da 13 yaşındaki çocuğa taciz: 'Allah belanı versin, beter ol'

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşanan olayda, 13 yaşındaki kız çocuğu, mahallede bulunan markete alışveriş yapmak için geldi. O sırada marketin önünde bulunan şüpheli, iddiaya göre kızı kenara çekerek tacizde bulundu. Küçük kızın babası durumu uzaktan görerek markete koştu.

Şüpheli, markete saklanırken vatandaşlar durumu polise bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen polis ekipleri, marketin önünde oluşan kalabalığı sakinleştirmeye çalıştı.

Küçük kız ailesi ile birlikte ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, şüpheli polisin güvenlik önlemleri altında gözaltına alındı.

Olay, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülere vatandaşların tepkileri ve market önünde oluşan kalabalık yansıdı. Mahalleli, şüpheliye “Allah belanı versin, beter ol” diye bağırarak tepki gösterdi.