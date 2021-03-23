Android uygulamalarının çökme nedeni ortaya çıktı

Android tabanlı telefona sahip milyonlarca kullanıcı son zamanlarda uygulamalarda ani çökme şikayetinde bulunuyor.

Bazı uygulamalar hiç açılmazken bazıları da açıldıktan sonra kapanıyor. Bazı kullanıcılar ise uygulama içerisinde sınırlı hareket edebildiklerini belirli alanlara tıkladıklarında uygulamanın çöktüğünü bildirdi.

Söz konusu hataların özellikle Samsung Galaxy kullanıcılarını etkilediği ama Android genelinde bir sorun olduğu bildirildi.

NTV'nin aktardığına göre, bu sorun ise Android System Webview'de yaşanan problemlerden kaynaklanıyor. Google sözcüsünden yapılan açıklamada, "Android'deki WebView'ın bazı uygulamalarda çökmeye sebep olduğunun farkındayız. Bu sorunu çözmek için çalışıyoruz" dedi.

Hata nasıl çözülür?

İnternet içeriğinin uygulamada görünmesini sağlayan arayüz Android System Webview'dan kaynaklanan hatayı iki şekilde çözülebiliyor. Birincisi uygulamayı telefondan kaldırmak. Ancak bazı telefonlarda bu seçeneğin bulunmadığı gelen şikayetler arasında. Ayrıca daha sonra yeniden uygulamayı indirmeniz gerekecek.

İkinci seçenek ise uygulamayı geçici olarak durdurmak. Bunun için aşağıdaki adımların takip edilmesi gerekiyor:

-Ayarlardan, Uygulamalar bölümüne gidin.

-Android System Webview'ı bulup açın.

-Sol altta Devre Dışı Bırak seçeneğine tıklayın. Eğer bu seçeneği göremiyorsanız sağ üstteki üç noktaya tıklayıp güncellemeleri kaldır seçeneğini de kullanabilirsiniz.

-Uygulamayı devre dışı bırakın.

Eğer kullandığınız Android sürümü 11'in altında ise başka bir seçeneğiniz daha var. O da telefondaki chrome uygulamasının güncellemelerini silmek: Ayarlar > Uygulamalar > Chrome > Güncellemeleri kaldır