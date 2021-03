TIME dergisi, üç kapağını NFT olarak açık artırmaya çıkardı

TIME, yıllar önce çıkardığı ikonik kapakları içeren ve ondan esinlenerek tasarlanmış 1 kapağını NFT olarak sertifikalayarak açık artırmaya çıkardı.

Kapaklarda 'Is God Dead?' (Tanrı öldü mü?), 'Is Truth dead?' (Gerçek öldü mü?) ve 'Is Fiat dead?' ( Fiat öldü mü?) soruları yer alıyor.

NFT pazarı SuperRare'da satışa sunulan kapaklar için açık artırma 24 Mart'a kadar sürecek. Müzayede de her kapak için başlangıç fiyatı 10 Ethereum fiyat belirlendi.

Kapaklar ne anlama geliyor?

Derginin ilk yazılı kapağı olan 'Is God Dead?' tasarımı 8 Nisan 1966'da yayımlanmıştı. Dönemin editörü John Elson tarafından tasarlanan kapak, okuyucuların tepkisini çekmişti. Anket sonuçlarında, ABD'lilerin yüzde 97'sinin Tanrı'ya inandığını belirttiğinin çıkmasının ardından yayımlanan kapak için 3 bin 421 okuyucudan şikayet mektubu gelmişti. Elson, söz konusu kapak için "Hem inancının sağlamlığından gizlice korkanlar hem de cevabın hayır olduğundan şüphelenen ateistleri kışkırtan bir soru olmuştu" ifadelerini kullanmıştı.

'Is Truth Dead?' kapağı ise Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve geldiği ilk yıl, 3 Nisan 2017'de yayımlanmıştı. TIME editörü Nancy Gibbs kapak için şunları söylemişti:

"Tıpkı 1966'da Tanrı'ya inandıklarını söyledikleri gibi, bugün birçokları Gerçeğe inandıklarını da söylerdi. Ancak biz kendimizi gerçeklikle oyuncak gibi oynayan Başkan karşısında, gerçekliğin rolü ve gücü konusunda yoğun bir tartışma yaşarken buluyoruz."

'Is Fiat dead?' ( Fiat öldü mü?) kapağı ise, diğer iki ikonik kapaktan esinlenerek tasarlandı. Kapağı tasarlayan TIME Kreatif Direktörü D.W. Pine, "Sıradan bir okuyucu için anlamın net olmaması fikrini seviyorum - tıpkı NFT'lerin çılgın, kazançlı dünyası gibi" diye konuştu.

TIME dergisi, bu kapağı şu ifadelerle açıkladı: "Fiat money (İtibarî para), altın veya gümüş gibi fiziksel bir emtia tarafından değil, onu çıkaran hükümet tarafından desteklenen, devlet tarafından verilen para birimi. Bitcoin ve Dogecoin gibi kripto para birimleri ise bu modele meydan okuyor"