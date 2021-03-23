Clubhouse: Android uygulaması birkaç ay içinde hazır olacak

Şu anda sadece İOS cihazlarda bulunabilen ve yalnızca davetiyeyle kullanılabilen sesli sohbet platformu Clubhouse'un kurucusu Paul Davison, uygulamanın android cihazlarda da kullanılması için birkaç ayın gerekli olduğunu belirtti.

Clubhouse'un kurucusu ve CEO'su Paul Davison'ın aktardığına göre, uygulamanın Android cihazlarda etkinleştirilebilmesi bir kaç ay sürebilir. Davison, uygulamanın Android cihazlara eklenmesinin bu yazın başında duyurulabileceğini belirtti.

Audio-only chat app Clubhouse is coming to Android in a 'couple of months'https://t.co/JxjTq4VGE0 pic.twitter.com/U0Hh3brNzg — Gadgets 360 (@Gadgets360) March 23, 2021

Birçok uygulama 'Clubhouse' sanılarak indiriliyor​

Açıklama, birçok Android kullanıcısının, Google Play aracılığıyla kötü amaçlı Clubhouse isimli uygulamaları indirdikten sonra geldi. Clubhouse sanılarak indirilen uygulamaların, BlackRock adlı kötü amaçlı yazılım tarafından Google Play Store'a eklendiği ve indirme gerçekleştiren cihazların zarar gördüğü belirtildi.

Yalnızca davetiyeyle kullanılabilen sesli sohbet platformu Clubhouse, Nisan 2020'deki kuruluşundan bu yana sadece iOS işletim sistemine sahip cihazlarda kullanılabiliyor.

Uygulamanın, Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk gibi endüstri liderlerinin desteğiyle son zamanlarda büyük popülerlik kazandığı biliniyor.

Öte yandan, uygulamanın masaüstü versiyonunun ne zaman çıkacağı da merak ediliyor.