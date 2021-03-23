Twitter'ın ilk tweeti 2.9 milyon dolara satıldı

Twitter'ın kurucusu ve CEO'su Jack Dorsey'in paylaştığı ilk tweet, açık artırma sürecinin ardından kripto para ile 2.9 milyon dolara satıldı.

NFT açık artırma platformu Valuables by Cent, Pazartesi günü düzenlenen dijital bir müzayedede, Dorsey'in 15 yıl önce attığı ilk tweetin kripto para ile satıldığını açıkladı.

"Jack accepted the offer from sinaEstavi for $2,915,835.47," read a tweet from the Valuables by Cent auction platform.https://t.co/JtdvJzT0ys — Deccan Herald (@DeccanHerald) March 23, 2021

​Tweeti, Bridge Oracle ve Cryptoland'in CEO'su Sina Estavi, 2.9 milyon dolara satın aldı.

Satıştan elde edilen gelirin yüzde 95'i Jack Dorsey'e, yüzde 5'i ise Cent'e gidecek. Eğer Estavi, Tweeti tekrar satmak isterse; yüzde 87.5'i kendisine, yüzde 10'u Jack Dorsey'e ve yüzde 2.5'i Cent'e gidecek.

Dorsey, "Twttr’imi şimdi kuruyorum" yazan tweetinden elde edilen paranın, Give Directly isimli Afrika'ya yardım yapan kuruluşa aktarılacağını belirtti. Dorsey, bağış yaptığını belirterek Estavi'ye teşekkür etti.

​'Değeri yıllar sonra anlaşılacak'

Estavi de Twitter hesabından, "Bu sadece bir tweet değil! Sanırım yıllar sonra insanlar Mona Lisa tablosu gibi bu tweet'in gerçek değerini anlayacaklar" paylaşımında bulundu.