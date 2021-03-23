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    Andras Istvan Arato

    Twitter'daki paylaşımların gözdesi olan adam, hikayesini anlattı: Çektiğim acıya rağmen gülümser gibi görünüyordum

    © Fotoğraf : Twitter
    Yaşam
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/yasam/202103231044098195-twitterdaki-paylasimlarin-gozdesi-olan-adam-hikayesini-anlatti-cektigim-aciya-ragmen-gulumser-gibi/

    Türkiye'deki Twitter kullanıcılarının son dönemlerde sıklıkla paylaşımlar yaptığı yaşlı adam görselinin hikayesi ortaya çıktı.

    Twitter'da son dönemde sık sık görseliyle espri konusu haline gelen 76 yaşındaki elektrik mühendisi Andras Istvan Arato'nun 10 yıldır internet fenomeni olduğu ortaya çıktı.

    Yaşadıklarını TED Konuşmaları aracılığıyla tüm dünyayla paylaşan Arato, hikayesini anlattığı konuşmasında, Türkiye'de yaptığı tatilin ardından fotoğraflarını sosyal medyaya yüklediğini ve bir fotoğrafçının dikkatini çektiğini söyledi. Arato, "Beni deneme çekimine davet etti. Sanırım ben de herkes gibi derinlerde biraz kendini beğenmiş biriyim, bu yüzden daveti kabul ettim ve deneme çekimine gittim. Bazı fotoğraflar çekti. Fotoğrafları ikimiz de beğendik. Beni tekrar davet etti ve birkaç seans boyunca birkaç yüz fotoğraf çekildi, bunlar stok fotoğraflardı" dedi.

    Hürriyet'in haberine göre; fotoğraflarının siyaset, din ve cinsellik dışındaki içeriklerde kullanılmasına onay veren Arato, kısa süre içinde birçok içeriğin yüzü haline geldi.

    'Çektiğim acıya rağmen gülümser gibi görünüyordum'

    2019'da Guardian'a verdiği demeçte internetteki paylaşımlar, 'meme'ler (meme(mim): İnternet kullanıcıları tarafından üretilip paylaşılan esprili görsel, video, metin gibi içerikler) hakkında da konuşan Arato, "Dokuz yıl önce, internette fotoğrafım için bir görsel araması yaptım ve bir meme'e dönüştüğünü görünce şoke oldum. İnternetteki insanlar gülümsememle gözlerimdeki ifadenin bir araya gelişinin inanılmaz üzücü bir görüntü olduğunu düşünüyorlardı. Bana 'Hide the Pain Harold' (acısını saklayan Harold) diyorlardı" dedi.

    "Benim fotoğrafımı kullanıyorlardı çünkü çektiğim acıya rağmen gülümser gibi görünüyordum" diyen Arato pozunun arkasındaki sırrı da TED konuşmasında "Çekim sırasında fotoğrafçı benden gülümsememi istedi. Ancak internet kullanıcıları bu gülümsemenin gerçekten içten olmadığını anladı veya hissetti. Arkasında gizlenmiş bir üzüntü veya acı gördüler ve bu yüzden 'Hide the Pain Harold' diye isimlendirildim" sözleriyle anlattı. 

    Sosyal medyada kendisini taklit eden ve yüzlerce takipçiye ulaşan sahte hesapların önüne geçmek isteyen Arato, 2017'de kendi Facebook hayran sayfasını açtığını ve seyahatlerinde çektiği videoları ve fotoğrafları buradan paylaşmaya başladığını söyledi. Arato Guardian'a verdiği demeçte, "Her şeyi başlatan bu oldu. İnsanlar o meme'e sahip çıktığımı görerek bana iş teklifleri yapmaya başladı. Macaristan'da bir otomobil satıcısının televizyon reklamında oynadım. Reklamlardan birinde Almanya'ya gidiyor bir araç satın alıyordum. Geri dönerken yolda aracım bozuluyordu. Reklamın sonunda aynı aracı Macaristan'daki markadan alsam bunun yaşanmayacağı belirtiliyordu. Bu reklamdan gelen ücret eşimin meme hakkındaki fikrini de değiştirdi" dedi. 

    Etiketler:
    meme, Twitter
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