Osmaniye'de bir kişi 9 metre uzunluğunda ve 380 kilo ağırlığındaki elektrik direğini çalarken yakalandı

Devriye görevinde bulunan jandarma ekipleri, Kadirli ilçesine bağlı Koçu köyünde, yol kenarında TEDAŞ'a ait 9 metre uzunluğunda ve 380 kilogram ağırlığındaki elektrik direğini otomobilin üzerine yüklemeye çalışan bir kişi gördü.

DHA'da yer alan habere göre ekiplerin yaptığı incelemede, isminin A.S. olduğu öğrenilen kişinin, elektriğini çaldığı belirlendi. Gözaltına alınan ve sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen A.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.