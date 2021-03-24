Adana'da bir kişi benzinle sobayı tutuştururken evi yaktı: 3'ü ağır 4 yaralı

Cumali Bolat'ın benzin ile sobayı yakmaya çalıştığı esnada alevlerin birden evin odasına ve üzerlerine sıçradığı iddia edildi. Yangında 37 yaşındaki Cumali Bolat ve eşi Hüreyya Bolat önce çocuklarını kurtarmaya çalıştı. Alevlerin arasında kalan 8 tyaşındaki Kaan Bolat’ın üzerindeki alevlere annesi battaniye atarken, baba çocuğunu alevlerin içinden çıkardı.

İHA'nın haberine göre çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Servis ambulansı sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri anne Hüreyya Bolat alevlerin içinden çıkarırken olay yerinde gelen sağlık ekipleri yaralı olan anne, baba ve iki çocuğu Kozan Devlet Hastanesi ve özel bir hastanenin acil servisine kaldırdı.

Durumu ağır olan baba Cumali Bolat, oğlu Kaan ve anne Hüreyya Bolat Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edilirken yaralı kız çocuğu Nazlıcan Bolat özel bir hastanede tedavi altına alındı.

İlk belirlemelere göre yangının benzin ile sobayı yakmaya çalışıldığı esnada çıktığı tespit edildi. Çevre sakinleri ve Bolat ailesinin komşuları çevrede üzüntü içinde yangına müdahaleyi izledi.