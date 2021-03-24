Süveyş Kanalı'nda 400 metrelik gemi karaya oturdu: Gemi trafiği durdu

Mısır'daki Süveyş Kanalı, karaya oturan 400 metrelik bir geminin karaya oturması yüzünden tıkandı. Geminin kurtarma çalışmaları devam ederken, kanal girişinde çok sayıda gemi beklediği görüldü.

Sosyal medyada yayılan olaya göre, Mısır'daki Süveyş Kanalı'nda gemi trafiği durdu.

Yaşanan tıkanmaya, 400 metre uzunluğa ve 59 metre genişliğe sahip olan 'Evergreen' isimli bir geminin neden olduğu görüldü.

Here's a video of the gigantic container ship that is still single-handedly blocking world trade in the Suez Canal pic.twitter.com/XqNhoMIMsK https://t.co/i55oq127Li — Evan Hill (@evanchill) March 24, 2021

​Gemi için kurtarma çalışmaları başladı, ancak çalışmaların ne zaman sona ereceği bilinmiyor.

Kanalın tıkanması nedeniyle, kanal girişinde çok sayıda geminin beklediği görüldü.

Giant containership blocks Suez Canal



What kind of ship is this?

EVER GIVEN (IMO: 9811000) is a Container Ship that was built in 2018 (3 years ago) and is sailing under the flag of Panama. 23.03.2021 pic.twitter.com/JfMco3XQ3W — ivan (@ivan8848) March 24, 2021

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