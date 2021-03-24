Süveyş Kanalı'nda 400 metrelik gemi karaya oturdu: Gemi trafiği durdu

Sosyal medyada yayılan olaya göre, Mısır'daki Süveyş Kanalı'nda gemi trafiği durdu.
Yaşanan tıkanmaya, 400 metre uzunluğa ve 59 metre genişliğe sahip olan 'Evergreen' isimli bir geminin neden olduğu görüldü.
Here's a video of the gigantic container ship that is still single-handedly blocking world trade in the Suez Canal pic.twitter.com/XqNhoMIMsK https://t.co/i55oq127Li— Evan Hill (@evanchill) March 24, 2021
Gemi için kurtarma çalışmaları başladı, ancak çalışmaların ne zaman sona ereceği bilinmiyor.
Kanalın tıkanması nedeniyle, kanal girişinde çok sayıda geminin beklediği görüldü.
Giant containership blocks Suez Canal— ivan (@ivan8848) March 24, 2021
What kind of ship is this?
EVER GIVEN (IMO: 9811000) is a Container Ship that was built in 2018 (3 years ago) and is sailing under the flag of Panama. 23.03.2021 pic.twitter.com/JfMco3XQ3W
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