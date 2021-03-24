Rekor vaka sayılarının geri döndüğü Hindistan'da yeni bir 'çifte mutant varyant' saptandı

Koronavirüs pandemisinde son olarak 47 bin 262 teyitli vaka gören Hindistan'ın 18 eyaletinde yeni bir çifte mutant varyant saptandığı açıklandı.

Nüfusu 1.4 milyara yaklaşan Hindistan'da koronavirüs vakalarının yeniden artışa geçmesine koşut her gün yeni bir mutasyon geçirmiş varyant haberi çıkıyor. 4 aydan uzun bir dönemdeki en yüksek vaka sayısını gören Hindistan'ın 18 eyaletinde yeni bir varyantın saptandığı açıklandı.

New "double mutant" variant of the coronavirus detected in samples collected in India https://t.co/yuQLk1c3P3 — BBC News (World) (@BBCWorld) March 24, 2021

'Bazı eyaletlerdeki hızlı vaka artışını açıklamıyor'

Sağlık Bakanlığı, başka birçok ülkede görülen Britanya ve Güney Afrika menşeili varyantların ülkede kol gezmesinin yanısıra 18 eyalette genom testleri sonucu yeni bir çifte mutant varyant saptandığını duyurdu.

Açıklamada "Hindistan'da endişe verici varyantlar ve yeni bir çifte mutant varyant bulunmasına rağmen, bazı eyaletlerdeki hızlı vaka artışını açıklayacak ya da bununla doğrudan ilişki kurulmasını sağlayacak sayıda saptanamamışlardır" denildi.

As per a statement issued by the Union health ministry, the double mutant virus has been detected in 15-20 per cent samples collected from Maharashtra.

(@Milan_reports) #coronavirus https://t.co/NdwR76BRnJ — IndiaToday (@IndiaToday) March 24, 2021

Kasımdan beri en yüksek sayılar

Son olarak 47 bin 262 teyitli vaka ve 275 ölüm açıklayarak kasım başından beri en yüksek tek günlük sayıyı gören Hindistan'da, Hindu ve Müslüman bayramları dönemi başladığından, pandeminin kontrolden çıkacağı endişesi yükseldi.

Bugüne dek 11.7 milyondan fazla vaka 160 binden fazla ölüm kaydeden Hindistan, toplu aşılama kampanyası ve vaka sayısındaki azalma eğilimiyle girdiği 2021'de bir süre 10 binin altında vaka gördü.

Ama mart ayında yeniden baş gösteren artış eğilimiyle pazar gününden beri günlük vaka sayısı 40 bini geçer oldu.



