Banksy'nin sağlık çalışanlarını süper kahramanlaştırdığı resme ödenen 23 milyon dolar, hastanelerin imdadına yetişecek

Dünyaca ünlü sokak sanatçısının sağlık çalışanlarını süper kahraman olarak yücelttiği ve bir hastaneye bağışladığı 'Oyun Değiştirici' isimli eseri, bugüne kadarki en pahalı Banksy eseri oldu. Ödenecek 23 milyon dolar sağlık kuruluşlarına dağıtılacak.

Banksy'nin Britanya'da koronavirüs pandemisiyle mücadele eden sağlık çalışanlarını onurlandırdığı resmi Londra'daki Christie's müzayede evinde 23.1 milyon dolara satıldı. 183 milyon TL'ye denk gelen bu fiyat, Banksy'nin eserlerine biçilen değer açısından yeni bir rekor oldu.

Sanatçının Mayıs 2020'de Southampton Üniversitesi Hastanesine (UHS) bağışladığı 'Oyun Değiştirici' (Game Changer) isimli resim, bir çocuğu sepette Batman ve Örümcek Adam oyuncakları beklerken pelerin ve maske takmış Kızıl Haç hemşiresi bebeğiyle oynarken gösteriyor.

A Banksy painting honoring health care workers during the pandemic sold for $23 million at auction. It shows a young boy playing with a toy nurse as a superhero. pic.twitter.com/iYZsThRxOM — TODAY (@TODAYshow) March 24, 2021

Sağlık çalışanlarını süper kahraman olarak yücelten 'Oyun Değiştirici', en yüksek tahmin olan 4.8 milyon doların dört katından fazlasına satıldı. Banksy'nin bundan önceki en pahalı eseri 2019'da Sotheby's müzayede evinde 13.6 milyon dolara satılan 2009 tarihli 'Ademi merkeziyetçi parlamento' (Devolved Parliament) isimli tabloydu. Eser, Avam Kamarası'ndaki Britanya milletvekillerini şempanzeler olarak tasvir ediyordu.

'Oyun Değiştirici' için "Sattım" denilerek tokmağın indirildiği 23.1 milyon dolar, UHS'nin aralarında olduğu sağlık kuruluşlarına ve hayır kurumlarına dağıtılacak.

UHS, son 10 aydır sergilediği resmin yerine reprodüksiyonunu koyacak.

A Banksy painting honoring Britain’s health workers during the coronavirus pandemic has sold for 16.8 million pounds ($23.2 million), auction house Christie’s says. Proceeds from the sale will be used to fund U.K. health organizations and charities. https://t.co/cNf8YSbPRx — AP Europe (@AP_Europe) March 23, 2021

Eserlerini yakıp yıkma gibi performanslar sergilemesiyle de tanınan Banksy, 'Oyun Değiştirici'yi hastaneye bağışlarken "Yaptığınız her şey için teşekkür. Bunun siyah beyaz da olsa mekanı biraz olsun neşelendirmesini dilerim" notunu iliştirmişti.

UHS yöneticisi Paula Head de "Bu daha önce eşi benzeri görülmemiş zamanlarda durup düşünmek için ilham verici bir arka fon" diye tweetlemişti.