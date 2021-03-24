Xiaomi, 2020 yılı satış rakamlarını açıkladı

Xiaomi, 2020 yılına ait kazanç miktarını ve ne kadar akıllı telefon satışı yapıldığına dair rakamları paylaştı.

Çin menşeili akıllı telefon üreticisi Xiaomi, sosyal medya hesabından paylaşımla 2020 yılına ait satış ve kazanç grafiklerini açıkladı. ''Xiaomi Şirketi 2020 yılı sonuçları'' başlığıyla yayınlanan mesajda “Böylesine zorlu bir yılda bile bütün iş segmentlerinde harika sonuçlar elde etmeyi başardık. Bu, Mi hayranlarının ve ortaklarımızın inanılmaz desteği olmadan sağlanamazdı” denildi.

Grafikte paylaşılan bilgilere göre Xiaomi, 2020 yılında toplamda 37.7 milyar dolar gelir elde etmeyi başarırken, net karı da 1.9 milyar dolar oldu. Paylaşıma göre şirket, 2020 yılı boyunca 146.4 milyon akıllı telefon satmayı başardı.

JUST IN: Xiaomi Corporation 2020 Annual Results!



Even amid a difficult year, we were able to achieve stellar results across all business segments.



This couldn't have been done without the support of our incredible Mi Fans and partners! #NoMiWithoutYou #InnovationForEveryone pic.twitter.com/NuOYtkK6aL — Xiaomi (@Xiaomi) March 24, 2021

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