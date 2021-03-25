İstanbul'da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor

İstanbul'da Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

Kentte dün sabah saatlerinde başlayan yağış, yüksek bölgelerde kar şeklinde devam ediyor.

Anadolu Yakası'nda Aydos Tepesi ve Çamlıca Tepesi'nde kar yağışı etkili olurken, bazı bölgelerde sulu kar ve yağmur gözleniyor.

Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri kar küreme ve tuzlama araçlarıyla ana yollarda oluşabilecek aksiliklere karşı önlem aldı.