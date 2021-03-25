Robot Sophia'nın NFT formatındaki eseri yaklaşık 700 bin dolara satıldı

Kripto para ve NFT dünyasında büyük bir satın alım daha gerçekleşti. İnsansı robot Sophia'nın elinden çıkan sanat eseri yaklaşık 700 bin dolara satılırken alıcının kim olduğu gizliliğini koruyor.

Hong Kong merkezli Hanson Robotics tarafından 2016'da üretilen ve vatandaşlık alan ilk robot olan Sophia'nın dijital sanat eseri bugün açık artırmada 688 bin 888 dolara alıcı buldu.

Sophia'nın İtalyan sanatçı Andrea Bonaceto işbirliğiyle ortaya çıkardığı ve 12 saniyelik MP4 formatındaki 'Sophia Instantiation' adlı eser, NFT formatında satıldı.

LIVE: NFT art by humanoid robot Sophia goes to auction https://t.co/Xzoag53gzD — Reuters (@Reuters) March 24, 2021

'Takas edilemez jeton' olarak çevrilebilen 'Non-Fungible Token' yani NFT'ler telif hakkı bulunan ürünler oluşturmak için tasarlanıyor. Bir sanatçı, kendisine ait bir eseri NFT'ye dönüştürdüğünde, hem kendisine ait dijital imzası ile telif hakkını korumuş oluyor hem de ürünün her satışında payına düşen telif hakkı kripto ödeme şeklinde hesabına geçiyor.

Reuters ajansına 'konuşan' Sophia, "İnsanların robot teknolojisi gibi yeni teknolojilere verdikleri tepkiler beni heyecanlandırıyor. Bu yaratıcılıkların bir parçası olmaktan memnunum" dedi. Eseri alan kişinin kim olduğu henüz bilinmiyor.

Sophia'nın yaratıcısı David Hanson, açık artırmada teklif verilme hızına şaşıp kaldığını anlatırken koleksiyoncu ve kripto para yatırımcısı Jehan Chu dijital sanat sektörünün gelecek vaat ettiğini düşünüyor: "Sonuçta toplumun ve tüketicilerin dijital ürünlere bakışında değişim yaşanıyor. Bunun bizi götürüyor olduğu yer etkileyici."