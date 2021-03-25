Twitter'ın ilk paylaşımını 2.9 milyon dolara satın alan Estavi: Değeri yıllar sonra anlaşılacak

Twitter'da şirket CEO'su Jack Dorsey tarafından paylaşılan ilk gönderiyi 2.9 milyon dolara satın alan iş insanı Sina Estavi, bunun 'akıllıca bir yatırım olduğu' görüşünde.

Twitter CEO'su Jack Dorsey tarafından yapılan ilk paylaşım, kripto para birimi şirketi Bridge Oracle'ın genel müdürü Türk asıllı Sina Estavi tarafından 2.9 milyon dolara satın alınmıştı.

Estavi, satın aldığı paylaşımla ilgili olarak "İnsanlık tarihinin dijital varlık biçimindeki bir parçası. Bundan 50 yıl sonra insanlık tarihinin ilk tweet'inin fiyatı ne olacak kim bilir" ifadelerini kullandı.

Dorsey'in paylaşımını Leonardo da Vinci'nin 'Mona Lisa' eserine benzeten Estavi, Twitter'da yaptığı paylaşımda "Bence insanlar bu tweet'in gerçek değerini yıllar sonra anlayacak, Mona Lisa tablosu gibi" dedi.

This is not just a tweet!



I think years later people will realize the true value of this tweet, like the Mona Lisa painting https://t.co/vnA5pz3esQ — Estavi (@sinaEstavi) March 22, 2021

Dijital varlıkların sertifikalandırılması yoluyla satışı işleminin gerçekleştirildiği 'NFT' üzerinden yapılan satışlarda son dönemde büyük bir artış kaydedildi. Estavi de, BBC'ye yaptığı açıklamada "Bunun gelişmekte olan bir pazar olduğuna ve bunun daha başlangıç olduğuna inanıyorum. Müzik, fotoğraf, video, tweet ve blog gönderileri gibi her türlü dijital kreasyon, NFT sisteminde takas edilebilir" açıklamasında bulundu.

Yatırımcılarının ve meslektaşlarının 'bu yatırım için gerçekten mutlu olduklarını' söyleyen Estavi, "Gerçek değerini, gelecekteki fiyatını ve bunun sosyal medya üzerindeki etkisini biliyorlar" diye konuştu.

Estavi'ye, paylaşımın kendisine ait olduğu belirtilen ve Dorsey tarafından dijital olarak imzalanan bir sertifika edinecek. Ancak, Dorsey'in paylaşımına erişme konusunda herhangi bir kısıtlama getirilmeyecek.

just setting up my twttr — jack (@jack) March 21, 2006

​Tweet'in satışı, ABD merkezli 'Cent' şirketine ait 'Valuable' isimli bir platform üzerinden gerçekleştirildi. Şirket kurucularından Cameron Hejazi, söz konusu satışın bugüne kadar gerçekleşen satışlar arasında en yüksek değere sahip olduğunu belirtti.

Blokchain sistemi üzerindeki sanat eserlerini kaydeden Artory'nin kurucusu Nanne Dekking ise, "Bunu icat eden kişinin ilk tweetini yakalayabilmek, onu çok önemli bir hatıra haline getiriyor" dedi.

Öte yandan, Donald Trump'ın tartışmalı bazı paylaşımlarının da gelecekte 'yatırım hedefi' haline gelebileceği öngörülüyor.