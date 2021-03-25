'Apple, iPhone 13 modeli için Samsung'dan yeni ekran paneli aldı'

Apple'ın, 2021 yılında piyasaya sürmeyi planladığı iPhone 13 modeli için, yeni bir ekran paneli konusunda Samsung'la anlaştığı iddia edildi. Bu değişikliğin yeni modelde görüntü kalitesini artıracağı ve pil tasarrufu sağlayacağı belirtiliyor.

Eylül ayında satışa sunulması planlanan yeni model için Apple'ın, tedarikçisi Samsung'dan 120 Hz LTPO OLED paneli aldığı bildirildi.

Apple rumored to use Samsung’s 120Hz LTPO OLED panel in iPhone 13 https://t.co/26Chs2l5Ps — SamMobile (@SamMobiles) March 23, 2021

​Ekran yenileme hızının güncel Android ve İOS cihazlara göre çok daha hızlı olduğu belirtilen bu ekran panelinde, yenileme hızı saniyede 120 Hertz'e (Hz) ulaşabiliyor. Yani piyasadaki mevcut akıllı telefonlarda bu hız saniyede 30 Hz iken bu oran, Apple'ın planladığı yeni değişiklikle 4 katına çıkmış olacak.

'Pil tasarrufu sağlayacak'

Bu değişikliğin akıllı cihazlarda görüntü kalitesini artıracağı ve pil tasarrufu sağlayacağı da belirtiliyor.

Öte yandan 120 Hz LTPO OLED ekran paneli, Samsung'un Galaxy S21 ve OnePlus 9 Pro cihazlarında kullanılıyor.

Apple'ın yeni cihazını, İphone 13 veya İphone 12s adıyla Eylül veya Ekim ayında piyasaya sürmesi bekleniyor.